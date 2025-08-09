Lazdijų merė Ausma Miškinienė apskundė sprendimą „čekiukų“ byloje

Pagal šią dalį Lazdijų rajono savivaldybės merė savo vadovaujamai savivaldybei turi grąžinti 4 288 eurus, sumokėti 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 160,72 eurų žyminio mokesčio.
Kaip liepos 8 dieną paskelbė civilinę „čekiukų“ bylą išnagrinėjusi Alytaus apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, prokuratūros ieškinys dėl A. Miškinienės nepagrįsto praturtėjimo tenkintas iš dalies.
Kauno apygardos prokuratūra ieškiniu siekė, kad iš merės savivaldybės naudai būtų priteisti 4 396 eurai.
Advokatė su teismo argumentais nesutinka
Alytaus teismas teismas konstatavo, kad prokuratūros reikalavimas dėl 3 967,03 euro priteisimo iš A. Miškinienės yra pagrįstas ir tenkintinas.
„Likusi ieškovo (prokuratūros – ELTA) prašyta priteisti 429,89 Eur suma, grindžiama 11 kuro pylimo atvejų, iš kurių dėl 6 atvejų (321,44 Eur sumai) teismas ieškinį patenkino, kadangi atsakovė nepateikė įrodymų, jog kuras buvo naudojamas tarybos narės veiklai. Dėl kitų 5 atvejų ieškinį atmetė, kadangi bylos nagrinėjimo metu ieškovas būtent šiais atvejais atsakovės patirtas išlaidas kurui pripažino, kaip pagrįstai kompensuotas.
Byloje pateikti įrodymai ir faktinių aplinkybių visuma teismui sudarė pagrindą konstatuoti, kad atsakovė praturtėjo nepagrįstai savivaldybės sąskaita be teisinio pagrindo“, – paskelbė teismas.
Merės advokatė Eleonora Maciejevska su teismo argumentais nesutinka – ji prašo atmesti visą prokuratūros ieškinį.
„Įstatymo reguliavimas nebuvo pakankamas ir perkelti įrodinėjimą vienam subjektui nebuvo teisinga. Manome, kad mūsų argumentai teisingi ir pagrįsti, norime juos pasitikrinti teisme“, – Eltai sakė merės advokatė.
Apeliacinį skundą turėtų nagrinėti Kauno apygardos teismas.
Lazdijų rajono merė A. Miškinienė anksčiau teigė, kad gali pagrįsti visas išlaidas tarybos nario veiklai, dėl kurių atsidūrė teisme – politikė pabrėžė, kad ir per karantiną, ir per komandiruotes į užsienį, ir nedarbingumo metu įsigytas kuras buvo skirtas ir sunaudotas tarybos nario veiklai.
Vykstant tyrimams dėl lėšų tarybos nario veiklai panaudojimo, 2023 m. birželį A. Miškinienė sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Po Alytaus teismo sprendimo Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė, kad politikė, grąžinusi į savivaldybės biudžetą netinkamai panaudotas lėšas, galės sugrįžti į Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Prokuratūros atlikto tyrimo metu nustatyta, kad A. Miškinienei buvo kompensuotos išlaidos trijų rūšių degalams – dyzelinui, benzinui ir dujoms. Bylos duomenimis, tarybos narė iš viso 253 kartus pylėsi degalų – 87 kartus atsiskaitė 49 mokėjimo kortelėmis
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
