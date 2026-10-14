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LAT sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Pudževeliui

2026-10-14 14:10 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 14:10
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Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui – iš ketverių laisvės atėmimo metų jis realiai turės atlikti pusę bausmės, o kitos dalies vykdymą atidėjo dvejiems metams.

Teismas (Fotobankas)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui – iš ketverių laisvės atėmimo metų jis realiai turės atlikti pusę bausmės, o kitos dalies vykdymą atidėjo dvejiems metams.

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R. Pudževelis nuteistas už kyšių priėmimą iš statybos bendrovių atstovų, be kita ko, statybinėmis medžiagomis ir darbais statant jo gyvenamąjį namą. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę ir baudą.

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Apeliacinės instancijos teismas jį išteisino dėl turto iššvaistymo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir sumažino laisvės atėmimo bausmę iki ketverių metų, palikdamas 13,2 tūkst. eurų baudą. Nuteistasis bausmę atlieka nuo apeliacinio teismo nuosprendžio įsigaliojimo.

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LAT trečiadienį pranešė, kad sprendžiant dėl baudžiamosios atsakomybės už kyšininkavimą ir papirkimą, taip pat jos griežtumo, nebūtina tiksliai nustatyti perduoto kyšio turinio ar tikslios jo vertės pinigais.

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„Pakanka įrodyti, kad perduotas objektas buvo neteisėtas atlygis, o jo piniginė vertė siekė įstatyme nustatytą 1 MGL ribą, skiriančią griežtesnę ir švelnesnę baudžiamąją atsakomybę už kyšininkavimą ar papirkimą. Kasacinis teismas taip pat pripažino, kad ilgai trukę slapti tyrimo veiksmai šioje byloje buvo pagrįsti, nes sudėtinga nusikalstamų veikų schema ir jose dalyvavę asmenys paaiškėjo palaipsniui“, – teigiama pranešime.

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Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad pernelyg ilga baudžiamojo proceso trukmė ir kitos aplinkybės turi būti tinkamai įvertintos sprendžiant dėl R. Pudževelio baudžiamosios atsakomybės turinio.

Kolegija atsižvelgė į pernelyg ilgą proceso trukmę, nuo nusikalstamų veikų padarymo praėjusį laiką – 10 metų, nuteistąjį apibūdinančias aplinkybes ir jam paskirtą kitą bausmę – 13,2 tūkst. eurų baudą ir 19,1 tūkst. eurų konfiskavimą. Todėl teisėjų kolegija nusprendė, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atlikus dalį laisvės atėmimo bausmės. Visiškas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas nebūtų pateisinamas dėl R. Pudževelio įvykdytų korupcinių nusikaltimų pavojingumo.

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Kasacinis teismas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus pakeitė nustatydamas, kad nuteistasis turi atlikti dvejų metų laisvės atėmimo bausmės dalį, o likusios dvejų metų dalies vykdymą atidėjo dvejiems metams. Šiuo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ar rajono ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Kitos žemesnės instancijos teismų sprendimų dalys paliktos galioti be pakeitimų.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

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