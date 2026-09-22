LAT: narkotikus žmogui suleidęs vyras pagrįstai nuteistas dėl mirties

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad narkotinė medžiaga, kuri priklausė nuteistajam, buvo suleista to prašančiam asmeniui.
Bylos duomenimis, E. Liekis neteisėtai įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį karfentanilio, kurį 2024 metų kovo 30-ąją atsinešė į praėjimo tunelį Klaipėdoje.
Tą vakarą vyras injekcine adata karfentanilio suleido nukentėjusiajam į abiejų rankų linkius. Šis buvo sunkiai apgirtęs, o dėl sušvirkštos narkotinės medžiagos patyrė ūmų apsinuodijimą ir mirė.
Klaipėdos apylinkės teismas pernai gegužės 15-ąją E. Liekį visiškai išteisino. Tačiau Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs prokuroro apeliacinį skundą, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus.
Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistasis pagrįstai nuteistas ir už neatsargų gyvybės atėmimą.
Byloje nustatyta, kad nuteistasis pagal savo asmenines savybes, turimą gyvenimišką patirtį suprato, jog dėl jo veiksmų gali grėsti pavojus kito asmens sveikatai ar gyvybei, nors ir nenumatė, kad narkotinių medžiagų suleidimas pasibaigs mirtimi.
Tai konstatuodamas teismas vertino ir rėmėsi paties nuteistojo parodymais, taip pat byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad tiek nuteistasis, tiek liudytojas įspėjo asmenį apie tai, kad geriau nevartoti narkotinių medžiagų esant neblaiviam.
Byloje taip pat nustatyta, kad nuteistasis, pats vartodamas karfentanilį, asmeniui, kuris vėliau mirė, jo prašymu šios narkotinės medžiagos suleido du kartus.
Pasak teismo, akivaizdu, kad, pats vartodamas tokią pačią narkotinę medžiagą, nuteistasis iš vartojimo patirties turėjo ir galėjo numatyti, jog karfentanilio suleidimas antrą kartą yra pavojingas ir gali baigtis mirtimi.
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