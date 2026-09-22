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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dominykas Klajumas sulaukė žinios iš prokuratūros: į bylą įtraukti ir kiti komikai

2026-09-22 14:11 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 14:11
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Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu, joje trys asmenys kaltinami kurstymu prieš negalią turinčius žmones veikiant bendrininkų grupėje. 

Dominykas Klajumas

Vilniaus apylinkės prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu, joje trys asmenys kaltinami kurstymu prieš negalią turinčius žmones veikiant bendrininkų grupėje. 

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Vienas kaltinamųjų kaltinamas dėl tęstinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Teismui perduoti scenaristas Andrius Zimaitis, komikai: Antonas Kisliakas ir Dominykas Klajumas.

Tyrimas buvo atliekamas dėl diskriminuojančių pasisakymų apie žemaūgius komiko D. Klajumo tinklalaidėje „Koks skirtumas“.Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 170 str. 2 d. buvo pradėtas 2025 m. vasarą, generalinei prokurorei pavedus patikrinti viešai pasirodžiusią informaciją, taip pat gavus Lietuvos negalios organizacijos ir visuomenininkų skundus dėl vienos tinklalaidės vaizdo įrašo ir šio įrašo anonso su ištraukomis, kuriuose galimai niekinami negalią turintys žmonės.   

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Tyrimo metu buvo gautos specialistų išvados, apklausti liudytojai, nukentėjusieji, išsamiai išnagrinėti gauti dokumentai. 

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Teismui perduotos baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamųjų pasisakymai nurodytoje tinklalaidėje apie žmones, turinčius negalią dėl genetinės ligos ir dalyvavusius specialiame Lietuvos radijo ir televizijos socialiniame projekte, vertintini kaip viešas tyčiojamasis, negalią turinčių žmonių niekinimas, neapykantos prieš juos skatinimas.  Nukentėjusiais šiame ikiteisminiame tyrime pripažinti 7 asmenys.

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„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamieji taip veikė galimai turėdami savanaudiškų paskatų ir žinodami, jog minėtas vaizdo įrašas su jų pasisakymais ir įrašo iškarpos su neapykantos kalba apie negalią turinčius žmones bus išplatinti viešai įvairiose vaizdo įrašų dalinimosi, pokalbių svetainėse, socialinių tinklų paskyrose. Nustatyta, kad tinklalaidės valdytojas D. J. K. siekė kuo plačiau išplatinti ir išreklamuoti šį vaizdo įrašą“, – pranešė prokuratūra.

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Nors kai kurie iš kaltinamųjų vėliau viešai atsiprašė dėl savo pasisakymų tinklalaidėje, tyrimo duomenimis, šie asmenys savo veiksmų nevertino kritiškai ir toliau šaipėsi iš žmonių dėl jų negalios.

Tyrimo duomenimis, sulaukęs kritiškų visuomenės reakcijų, kaltinamasis D. J. Klajumas toliau platino vaizdo įrašą ir jo neištrynė, nors toks prašymas buvo pateiktas. Minėtas vaizdo įrašas ir jo anonsas pasiekė itin didelę auditoriją, iššaukė neigiamus komentarus apie negalią turinčius žmones bei diskreditavo socialinės atskirties mažinimui skirtą LRT projektą.

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Ikiteisminio tyrimo metu taip pat nustatyta, kad, kilus viešai visuomenės reakcijai į įrašą, tinklalaidės valdytojas D. J. Klajumas toliau aktyviai kūrė ir dalinosi kitais vaizdo įrašais, kuriais galimai kurstė neapykantą prieš negalią turinčius bei juos palaikančius žmones, rašė jų atžvilgiu neapykantos kalbos pobūdžio komentarus. 

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Prokuratūra sako, kad D. J. Klajumo pasisakymai buvo nukreipti į skirtingas negalią turinčių žmonių grupes. Tyrimo metu nustatyta iš viso dar 15 veikų, kurios atskirai inkriminuotos kaltinamajam D. J. Klajumui.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokuroras, o tyrimą atliko Vilniaus apskrities VPK.1-ojo policijos komisariato pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

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