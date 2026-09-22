Nuteistoji Vijūnėlės dvaro byloje Oksana Sakalauskienė – jau už grotų

„LAT gautas nuteistosios Oksanos Sakalauskienės kasacinis skundas bei prašymas stabdyti nuosprendžio vykdymą, kol byla nebus išspręsta kasacinės instancijos teismo posėdyje“, – Eltą informavo LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Nuteistoji Vijūnėlės dvaro byloje Sakalauskienė – jau už grotų
Skundas ir prašymas gauti ketvirtadienį.
Pasak T. Merkevičiūtės, sprendimas dėl nuosprendžio stabdymo kol kas nepriimtas.
LAT nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais.
Vilnietė O. Sakalauskienė yra vienintelė nuteistoji realia laisvės atėmimo bausme didelio masto korupcijos byloje, susijusioje su Vijūnėlės dvaro istorija.
Be to, jai dar reikės mokėti ir 10 tūkst. eurų baudą, o dar 11 tūkst. eurų bus konfiskuota. O. Sakalauskienės sutuoktinis Ernestas Sakalauskas turės sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Baudas turės mokėti ir kiti asmenys.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo politikas planavo baigtą pastatą perpirkti.
Nusikaltimus teisėsaugai padėjo atskleisti buvęs advokatas Drąsutis Zagreckas, jis dabar yra saugomas valstybės.
Nagrinėdamas Vijūnėlės dvaro korupcijos bylą Lietuvos apeliacinis teismas padarė šias išvadas, kad R. Malinauskas ir Aivaras Kadziauskas pagrįstai nuteisti už prekybą poveikiu, O. Sakalauskienė – už prekybą poveikiu ir papirkimą Vijūnėlės dvaro ir dar 3 bylose, dalyje veikų veikiant organizuota grupe, taip pat už pasikėsinimą prekiauti poveikiu bylose dėl Migracijos departamento sprendimų, jos sutuoktinis E. Sakalauskas – už prekybą poveikiu Vijūnėlės dvaro byloje, veikiant organizuota grupe.
Saugomas liudytojas: Sakalauskienė veikė Malinausko naudai
Su teisėsauga bendradarbiaujantis ir korupcinius nusikaltimus atskleisti padėjęs buvęs advokatas D. Zagreckas per apklausas pasakojo, kad į jį kreipėsi O. Sakalauskienė, prašydama tarpininkauti padedant patenkinti skundą dėl Vijūnėlės dvaro.
Pasak dabar valstybės saugomo liudytojo, pas jį su vyru E. Sakalausku atvykusi O. Sakalauskienė paklausė, ar jis turi pažįstamų teisėjų, su kuriais galėtų pakalbėti dėl nutarties panaikinimo Vilniaus apygardos teisme. Taip pat pasakė, kad bylą nagrinėja Henrichas Jaglinskis.
„Buvo aišku, kad O. Sakalauskienė veikė Druskininkų mero R. Malinausko naudai, be to, kalbant apie bylą, O. Sakalauskienė minėjo R. Malinauską. O. Sakalauskienė prašė tenkinti skundą, o jeigu nebus galimybių tenkinti skundą, grąžinti bylą atgal į pirmą instanciją. O. Sakalauskienė minėjo, kad kyšiams yra skirta 50 tūkst. eurų suma“, – tyrėjams per apklausą 2019 m. nurodė D. Zagreckas.
Jis taip pat pasakojo, kad O. Sakalauskienė jam į kontorą Vilniuje atvežė minėtą pinigų sumą, iš jų tuomečiam Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjui H. Jaglinskiui jis perdavė 30 tūkst. eurų. Tačiau H. Jaglinskis nuo šios bylos nusišalino, o kitą bylą nagrinėjęs teisėjas priėmė nepalankų sprendimą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.