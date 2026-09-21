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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Recidyvistui Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 60 parų arešto

2026-09-21 16:19 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 16:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį Antaną Kandrotą, pravarde Celofanas, nuteisė byloje dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Vyrui už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto.

Celofanas neplanuoja grįžti į Lietuvą, Baltarusijoje suka verslus: „Numirti ir atsėdėti niekada nevėlu“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį Antaną Kandrotą, pravarde Celofanas, nuteisė byloje dėl smūgio visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Vyrui už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto.

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Kaip pranešė baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėja Ilona Mateikienė, A. Kandrotui-Celofanui, subendrinus anksčiau kitose bylose paskirtas bausmes, skirta 4 metų 7 mėnesių ir 10 dienų laisvės atėmimo bausmė. 

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Taip pat teismas byloje dėl viešosios tvarkos pažeidimo A. Kandrotą-Celofaną pripažino recidyvistu.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antanas Kandrotas - Celofanas

Šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis dar nėra įsigaliojęs, jį galima skųsti apeliacine tvarka.

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Bylos duomenimis, 2025 m. gruodžio 18 d. Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, tuomet vykusio protesto metu, A. Kandrotas-Celofanas, kilus žodiniam konfliktui su V. Bartkevičiumi, dešine ranka trenkė visuomenininkui į veido sritį. Anot prokuratūros, vyras tokiu savo poelgiu V. Bartkevičiui padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

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A. Kandrotas-Celofanas kaltės nepripažįsta. Jis neigia trenkęs V. Bartkevičiui ir akcentuoja, kad ši byla yra politiškai motyvuota.

Vyro advokatas Erikas Rugienius prašė teismo jo ginamąjį išteisinti. 

Pripažintas kaltu kitose bylose

Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas.

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Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.

A. Kandrotas-Celofanas kitose bylose, kuriose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu. 

Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl minėto vyro ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo jokio atsakymo. 

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Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas A. Kandrotą-Celofaną pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis yra apskųstas apeliacine tvarka.

Vilniaus apygardos teismas praėjusią savaitę, rugsėjo 16 d., apeliacine tvarka išnagrinėjęs 2021 m. riaušių prie Seimo bylą, nusprendė, kad A. Kandrotas-Celofanas lieka pripažintas kaltu dėl dalyvavimo riaušėse, jam skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.  

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Nesutinku
2026-09-21 16:37
Ar jums viskas su galvą tvarkoje jis buvo nukentėjusioji pusę ir gynėsi,bet nuteisė Antaną.
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Tai
Tai
2026-09-21 17:28
Spjovė nusikaltėlis į veidą,gavo kepštelėjimą per kapišoną grąžos,bet nuteisė nukentėjusįjį? Tuoj režimas jam iki gyvos galvos privarys.O duodasi ant Baltarusijos.Ten Batka realius užsienio remiamus perversmininkus sodina,o čia iš kiekvieno truputį kitokio didžiausią nusikaltėlį ir Lietuvos priešą padaro.
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A
A
2026-09-21 17:02
Spjaudūnas kiek gavo?
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