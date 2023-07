Landsbergis nemato reikalo suvienodinti sankcijų rusams ir baltarusiams

Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant Seimo sprendimą atmesti jo veto dėl numatytų laisvesnių sąlygų baltarusiams, valdančiųjų konservatorių lyderis sako, jog signalų, kad „Wagner“ rengtųsi provokacijoms iš Baltarusijos, nėra.

„Visų pirma, baltarusiškais pasais, jeigu kas nors galėtų apsimesti ir mes manome, kad kažkas gali gauti neteisėtai Baltarusijos pasą ir patekti į Lietuvą, tai jie tą gali padaryti ir dabar, – Žinių radijui antradienį sakė ministras. – Tam mes turime tarnybas, kurios, neabejoju, dirba ir tikrina kertančius sieną žmones arba turi galimybes patikrinti, kad žmonės, susiję su teroristine veikla, nekirstų mūsų sienos ir tas turi būti vykdoma nepaisant, ar „Wagneris“ yra 100 kimometrų nuo Lietuvos, ar 500 kilometrų nuo Lietuvos.“

Pagal galutinai patvirtintą Ribojamų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymą, nuo gegužės 2-osios iki kitų metų gegužės 3-iosios rusams ir baltarusiams ribojama galimybė gauti Lietuvos vizas, elektroninio rezidento statusą, uždrausta įvežti ukrainietiškas grivinas.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos piliečiams papildomai apsunkinta galimybė atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto, taip pat laikinai nebus priimami jų prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje.

REKLAMA

Seimas papildė sankcijų sąrašą, bet numatė išimtis Baltarusijos piliečiams. Būtent dėl to prezidentas vetavo įstatymą.

Užsienio reikalų ministras priminė, kad sprendimas atskirti baltarusius nuo rusų buvo priimtas todėl, kad baltarusiai priešinosi Aliaksandro Lukašenkos režimui ir šimtai tūkstančių jų išėjo į gatves reikalaudami demokratiškų rinkimų.

„Siekis parodyti jiems, kad jų laisvės kova ir laisvės siekis yra išgirstas Lietuvoje ir Europoje, mano vertinimu, buvo labai svarbus elementas“, – sakė G. Landsbergis.

REKLAMA

REKLAMA

„Rusija padarė viską, kad išimtų save iš Europos civilizacinio žemėlapio. Baltarusija to nepadarė. Baltarusijos žmonės to nepadarė. Lukašenka stengėsi, bet žmonės to nepadarė. Jeigu mes suvienodintume, neturėdami tam labai aiškaus pagrindo dėl saugumui keliamos grėsmės, manau, tai siųstų negerą signalą Baltarusijos žmonėms“, – sakė G. Landsbergis.

G. Nausėdai pareiškus, jog „reikės prie šito klausimo grįžti pačiu artimiausiu metu“, Lietuvos diplomatijos vadovas teigia, kad prie sankcijų suvienodinimo galėtų būti grįžtama, jeigu apie konkrečias grėsmes iš Baltarusijos įspėtų pasienio ar žvalgybos pareigūnai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tačiau kol kas tokios informacijos mes neturime ir juo labiau neturėjome, kai įstatymas buvo priimtas Seime“, – pabrėžė ministras.

Šeštadienį užsienio žiniasklaidoje pasirodė palydovų nuotraukos, pranešimai, kad Baltarusija stato stovyklą „Wagner“ kovotojams. Nuotraukose matyti, kad buvusioje karinėje bazėje už Asipovičų – už 230 kilometrų į šiaurę nuo Ukrainos sienos esančiame mieste – per pastarąsias dvi savaites pastatyta dešimtys palapinių.

„Wagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui ir „Wagner“ kovotojams į Baltarusiją leista pasitraukti po maišto Rusijoje, kai, užėmę kelias karines bazes, jie surengė žygį į Maskvą.