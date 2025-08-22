Laivas „Lašiša“ pakrikštytas ir pradeda reguliarius plaukimus Vilniuje

„Antrasis laivas „Lašiša“ kursuos tuo pačiu maršrutu kaip pirmasis „Rytas“. Pirmojo laivo užimtumas nuo pat pradžios siekia vidutiniškai 80 proc. Du laivai keleivių srautus galės paskirstyti efektyviau, o paslaugos prieinamumas – bus užtikrintas geriau“, – teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Vilniečiai aktyviai renkasi vandens transporto paslaugas – dar vieną keliavimo būdą mieste, patogiai integruotą į bendrą viešojo transporto sistemą. Laivo bilietu galima tęsti kelionę autobusais ar troleibusais. Primename, kad keleiviai gali naudotis bilietų lengvatomis, galiojančiomis visame sostinės viešajame transporte“, – sako JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė. Ji taip pat akcentavo, kad laivo bilietas neturėtų būti aktyvuojamas laukiant prieplaukoje – jį keleiviai turėtų aktyvuoti vos tik įlipę į laivą.
Naujasis laivas turi tokias pačias technines savybes ir dizainą
„Naujieji Vilniaus elektriniai laivai – tai atsakingo projektavimo ir pažangių europinių technologijų derinys. Jie sukurti taip, kad užtikrintų komfortišką ir patikimą kelionę miesto upe. Laivai pagaminti per išskirtinai trumpą laiką, laikantis aukštų kokybės reikalavimų. O prieš pradedant reguliarius reisus kiekvienas jų testuojamas realiomis sąlygomis, kad keleivių plukdymas būtų sklandus ir saugus“, – pabrėžia „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.
Primename, kad naujieji laivai specialiai pritaikyti miesto vidaus vandenims. Kiekviename laive veikia nemokamas WiFi ryšys, kelionės informacija rodoma švieslentėse, o saugumą užtikrina vaizdo stebėjimo kameros. Kiekviename laive įrengtos 32 komfortabilios sėdimos vietos – 28 vietos viduje ir 4 denyje. Daugiau nei 80 proc. denio dengia stogas, kuris saugo nuo lietaus ir saulės, o ant jo įrengta saulės elektrinė tiekia energiją laivo prietaisams, užtikrindama dar didesnį tvarumą.
Svarbiausia – saugumas
Elektriniai keleiviniai laivai yra integruota viešojo transporto sistemos dalis, todėl jų eismas organizuojamas vadovaujantis aukščiausiais saugumo ir navigacijos standartais. Laivai dažnai stoja prieplaukose keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, tad jų greitis pritaikytas užtikrinti komfortišką ir saugią kelionę.
Laivų greitis taip pat derinamas prie bendro upės naudojimo – kad nekeltų trikdžių kitiems vandens eismo dalyviams, tokiems kaip baidarininkai, irkluotojai ar pramoginiai laivai. Pasirinktas 7,5 km/h greitis leidžia plaukti stabiliai ir saugiai, išvengiant didesnio bangavimo. Tai – didesnis greitis nei daugelio kitų Europos miestų panašaus tipo vandens transporto priemonių, kurių vidutinis greitis siekia apie 5 km/h.
