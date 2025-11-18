Kupiškio rajone – melagingas skambutis: pranešta apie seniūnijos pastate padėtą sprogmenį

Anot Policijos departamento, 10.07 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Skapiškio miestelyje, seniūnijos pastate, padėtas sprogmuo.
Planas „Skydas“ įvestas nebuvo.
Sulaikytas galimai melagingai apie sprogmenį pranešęs neblaivus (2,25 prom.) vyras (gim. 1997 m.).
Jam surašytas administracinių nusižengimų protokolas dėl specialiųjų tarnybų trukdymo.
