TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kupiškio rajone – melagingas skambutis: pranešta apie seniūnijos pastate padėtą sprogmenį

2025-11-18 09:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 09:36

Kupiškio rajone pirmadienį melagingai pranešta apie seniūnijos pastate padėtą sprogmenį, informavo policija.

Skubi pagalba BNS Foto

0

Anot Policijos departamento, 10.07 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Skapiškio miestelyje, seniūnijos pastate, padėtas sprogmuo. 

Planas „Skydas“ įvestas nebuvo.

Sulaikytas galimai melagingai apie sprogmenį pranešęs neblaivus (2,25 prom.) vyras (gim. 1997 m.).

Jam surašytas administracinių nusižengimų protokolas dėl specialiųjų tarnybų trukdymo.

