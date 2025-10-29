Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenė vis dar laukia Ruginienės atsakymo

2025-10-29 08:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 08:13

Jau daugiau nei mėnesį protestuojantys kultūros bendruomenės atstovai raštu kreipėsi į premjerė Ingą Ruginienę, prašydami skubaus susitikimo, tačiau ministrė pirmininkė į šį prašymą kol kas nesureagavo, sako Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.

Protestas „Mes esame kultūra“ BNS Foto

Jau daugiau nei mėnesį protestuojantys kultūros bendruomenės atstovai raštu kreipėsi į premjerė Ingą Ruginienę, prašydami skubaus susitikimo, tačiau ministrė pirmininkė į šį prašymą kol kas nesureagavo, sako Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.

14

„Kol kas mes jo (atsakymo – ELTA) negavome ir toliau laukiame žinių“, – trečiadienį LRT radijui sakė Lietuvos šokio informacijos centro vadovė G. Masteikaitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matyt, pagal tai irgi matysime, kiek kultūra iš tikrųjų yra svarbi ir kiek tos deklaracijos apie kultūros svarbą valstybei, apie kultūros svarbą valdantiesiems, kurios skamba viešosiose erdvėse, yra iš tikrųjų svarbu“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

