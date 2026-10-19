Kukuraitis išsižada savo žodžių: „Ministerija nemedžioja gydytojų"

„Ministerija nemedžioja gydytojų, nesvarbu, kokiu krūviu jie dirba. Apie planą surinkti duomenis, kurių rinkti ministerija neturi noro, galimybės ir teisės, pirmąkart išgirdau iš žurnalistų, kurie išgirdo iš anoniminių šaltinių. Tokio plano nėra ir nebuvo“, – savo „Facebook“ puslapyje pirmadienį pranešė ministras.
„Nuolat viešojoje erdvėje pasimatančias publikacijas, kuriose teigiama priešingai, vertinu kaip „antis“, kurių tikslas – kelti įtampą tarp ministerijos, gydytojų ir pacientų“, – pažymėjo L. Kukuraitis.
Prieš tai išsakė kitokią nuomonę
Taip jis socialiniame tinkle rašė po to, kai LRT naujienų portalas paskelbė turintis šaltinio informacijos apie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planus surinkti daugiau nei 1,5 etato turinčių medikų darbo krūvių duomenis ir svarstyti perteklinių etatų mažinimą.
L. Kukuraitis tokių planų anksčiau nacionaliniam transliuotojui neatmetė, teigdamas „girdėjęs, kad reikėtų patyrinėti“.
Ministras tvirtino, kad siekiant labiau subalansuotos gydytojų rinkos reikia įvertinti gydytojų pasiskirstymą ir darbo sąlygas, darbo teisės laikymąsi, apeliuodamas į galimus Darbo kodekso pažeidimus.
BNS rašė, kad Darbo kodeksas asmens turimų darbo vietų – etatų skaičiaus neriboja, bet nustato darbo laiko normą, kiek darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui. Dabar galiojanti maksimali norma yra 40 valandų per savaitę.
Darbuotojas taip pat per septynias paeiliui kalendorines dienas gali dirbti iki aštuonių valandų viršvalandžių, nebent raštu sutiktų dirbti iki 12 valandų viršvalandžių.
Per metus gali susidaryti ne daugiau kaip 180 valandų viršvalandžių, išskyrus atvejus, kai dėl ilgesnės jų trukmės susitariama kolektyvinėje sutartyje.
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