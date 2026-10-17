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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Specialistai siunčia žinią tėvams: vieną dažną vaikų ligą vertėtų vertinti rimčiau

2026-10-17 16:36 / šaltinis: ELTA
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2026-10-17 16:36
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Lietuvoje šiemet fiksuojama mažiau vėjaraupių atvejų nei pernai, tačiau sveikatos specialistai ragina šios ligos nenuvertinti. Nors dažniausiai vėjaraupiais serga vaikai, ši liga gali sukelti rimtų komplikacijų, ypač kūdikiams, nėščiosioms ir žmonėms, kurių imunitetas nusilpęs.

Lietuvoje – netikėtas viruso aktyvumas: medikus stebina komplikacijų gausa ir mitai dėl gydymo (tv3.lt koliažas)

Lietuvoje šiemet fiksuojama mažiau vėjaraupių atvejų nei pernai, tačiau sveikatos specialistai ragina šios ligos nenuvertinti. Nors dažniausiai vėjaraupiais serga vaikai, ši liga gali sukelti rimtų komplikacijų, ypač kūdikiams, nėščiosioms ir žmonėms, kurių imunitetas nusilpęs.

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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per pirmuosius devynis šių metų mėnesius šalyje užregistruota 5 450 vėjaraupių atvejų. Pernai per tą patį laikotarpį jų buvo beveik tris kartus daugiau – 14 913.

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NVSC Ukmergės skyriaus specialistai atkreipia dėmesį, kad nors dažniausiai vėjaraupiais persergama lengvai, tačiau kartais liga gali komplikuotis plaučių uždegimu ar bakterinėmis infekcijomis. Persirgus vėjaraupiais taip pat gali paūmėti lėtinės ligos. 

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Didesnė komplikacijų rizika kyla kūdikiams, besilaukiančioms moterims bei nusilpusį imunitetą turintiems žmonėms.

Specialistai pabrėžia, kad viena veiksmingiausių apsaugos nuo vėjaraupių priemonių yra skiepai. Ilgalaikę apsaugą užtikrina dvi vakcinos dozės. 

Dėl galimybės pasiskiepyti gyventojams rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją ar pediatrą.

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