Specialistai siunčia žinią tėvams: vieną dažną vaikų ligą vertėtų vertinti rimčiau

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per pirmuosius devynis šių metų mėnesius šalyje užregistruota 5 450 vėjaraupių atvejų. Pernai per tą patį laikotarpį jų buvo beveik tris kartus daugiau – 14 913.
NVSC Ukmergės skyriaus specialistai atkreipia dėmesį, kad nors dažniausiai vėjaraupiais persergama lengvai, tačiau kartais liga gali komplikuotis plaučių uždegimu ar bakterinėmis infekcijomis. Persirgus vėjaraupiais taip pat gali paūmėti lėtinės ligos.
Didesnė komplikacijų rizika kyla kūdikiams, besilaukiančioms moterims bei nusilpusį imunitetą turintiems žmonėms.
Specialistai pabrėžia, kad viena veiksmingiausių apsaugos nuo vėjaraupių priemonių yra skiepai. Ilgalaikę apsaugą užtikrina dvi vakcinos dozės.
Dėl galimybės pasiskiepyti gyventojams rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją ar pediatrą.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt