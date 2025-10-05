Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kubilius: Adomavičiaus paskyrimas – klaida, smarkiai pažeidusi prezidento ir premjerės autoritetą

2025-10-05 21:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 21:15

Patvirtinus „Nemuno aušros“ atstovą Ignotą Adomavičių kultūros ministru, buvo labai stipriai pažeistas tiek prezidento Gitano Nausėdos, tiek ir ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės autoritetas, teigia ekspremjeras, eurkomisaras Andrius Kubilius. Pasak jo, nors I. Adomavičius ministro pareigose ir neužsibuvo, atkurti prarastą visuomenės pagarbą institucijoms gali būti nelengva. 

Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)

Patvirtinus „Nemuno aušros" atstovą Ignotą Adomavičių kultūros ministru, buvo labai stipriai pažeistas tiek prezidento Gitano Nausėdos, tiek ir ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės autoritetas, teigia ekspremjeras, eurkomisaras Andrius Kubilius. Pasak jo, nors I. Adomavičius ministro pareigose ir neužsibuvo, atkurti prarastą visuomenės pagarbą institucijoms gali būti nelengva. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Savo rankomis buvo labai stipriai pažeistas tiek premjerės, tiek prezidento autoritetas. Tokie dalykai tikrai lieka ilgam. Ir atkurti autoritetą, atkurti tam tikra prasme ir visuomenės pagarbą institucijoms gali būti labai nelengva“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė A. Kubilius.

Buvęs ministras pirmininkas pabrėžia, kad prezidentas turėjo pasirinkimą netvirtinti I. Adomavičiaus ministru.

„Visada yra galimybė išvengti tokio visiškai klaidingo sprendimo. Visada buvo, egzistavo ir dabar egzistuoja. Jeigu netiko kandidatūra į ministrus, tai prezidentas ir premjerė tikrai galėjo neteikti (...) sprendimo dėl Vyriausybės. Buvo laiko, yra įvairių sprendimų“, – akcentavo jis.

Tačiau A. Kubilius akcentuoja, kad problema – ne tik I. Adomavičiaus asmenybė. Pasak jo, giluminė problema yra socialdemokratų sprendimas apskritai sudaryti koaliciją su „Nemuno aušra“.

„Faktas, kad tiek partijos pozicija, tiek ir paties Adomavičiaus (...) asmenybė visiškai netiko Kultūros ministerijai. Bet yra ir kitas klausimas – o kokiai ministerijai „Nemuno aušra“ tinka? Kuri iš ministerijų yra visiškai nereikalinga, kurią galima paskirti (aušriečiams – ELTA)“, – retoriškai klausė A. Kubilius.

„Tai čia esminis klausimas, sakyčiau, yra toks struktūrinis – ar tikrai su tokia partija ir tokiu partijos lyderiu galima turėti sveiką, stabilią koaliciją“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius penktadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų.

Penktadienį prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.

Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina peticiją – ją jau pasirašė per 73 tūkst. žmonių.

Sekmadienį šalies menininkai taip pat surengė įspėjamąjį streiką, kurio pagrindinis tikslas – atskirti Kultūros ministeriją nuo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Kultūros sezoną Italijoje atidaręs Nausėda tikina girdintis protestuojančių balsą: išsispręsim (16)
Ignotas Adomavičius Juliaus Kalinsko/Fotobankas
Ignotas Adomavičius atsikirto Andriui Mamontovui: pasiūlė steigti savo ministeriją (100)
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai (464)
Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus (nuotr. Teodoro Biliūno/BNS
Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: „Jūs negalite būti elitu, todėl pykstate ant geresnių už save“ (130)

