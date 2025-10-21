Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

KT teisėju paskirtas Sabatauskas ketina laikytis politinio neutralumo: vadovaujuosi tik teise

2025-10-21 16:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 16:34

Paskirtasis Konstitucinio Teismo (KT) teisėjas, parlamentaras Julius Sabatauskas kartoja, kad naujosiose pareigose laikysis politinio neutralumo ir vadovausis tik teise.

Julius Sabatauskas. ELTA / Tomas Vinickas

Paskirtasis Konstitucinio Teismo (KT) teisėjas, parlamentaras Julius Sabatauskas kartoja, kad naujosiose pareigose laikysis politinio neutralumo ir vadovausis tik teise.

10

„Aš jau „N“ kartų apie tai sakiau, aš visada esu neutralus, vadovaujuosi tik teise ir teisine sankloda“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Sabatauskas.

Parlamentaras taip pat patikino, kad Seimo nario mandato atsisakyti dar neketina. 

„Mandatą dėti tikrai dar anksti, nes dar nėra įgaliojimo veikti“, – sakė Seimo narys.

Seimas antardienį slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas Haroldas Šinkūnas nesulaukė pakankamai parlamentarų palaikymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimui pritarus parlamentaro J.  Sabatausko kandidatūrai į KT teisėjus, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, jog opozicija dėl šio klausimo kreipsis į KT. Anot jo, J. Sabatauskas neatitinka reikalavimų – neturi tinkamo darbo stažo kaip teisininkas.

ELTA primena, kad Seimo pirmininko pasiūlytas J. Sabatauskas sukėlė nemažai aistrų opozicijos gretose. Jų vertinimu, siūlant parlamentarą į tokias pareigas KT yra politizuojamas. Tokią poziciją antradienį išsakė ir prezidentas G. Nausėda.

T
T
2025-10-21 16:37
Šitas užaušėlis tik gatves tinkamas šluot o ne teisėju būt.
Atsakyti
kaip jums ne gėda
kaip jums ne gėda
2025-10-21 16:43
kokia drąsa nepelnytai gauti tokį postą...ar jus palyginsi su tuo,kuris negavo balsų dėl

keršto jūsų prezidentui
Atsakyti
Hmm
Hmm
2025-10-21 16:51
Sabatausko paskyrimas - tai patyčios iš Konstitucinės teisės. O iš Konstitucinio teismo pedofilų vierchai seniai išsityčiojo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
