Kraupus įvykis Vilniuje: šalia bendrabučio rastas 19-metės kūnas

Anot policijos, pranešimas buvo gautas 6.42 val. ryto. Praeivis informavo, kad prie bendrabučio aptiko gulinčią moterį, kuri galimai iššoko pro langą.
Moteris buvo be gyvybės ženklų. Informacija perduota medikams ir policijos pareigūnams.
Vėliau patikslinta, kad merginos kūnas rastas ant žolės, prie studentų bendrabučio. Jai vos 19 metų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
