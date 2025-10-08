Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupus įvykis Vilniuje: šalia bendrabučio rastas 19-metės kūnas

2025-10-08 08:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 08:24

Sukrečianti nelaimė sostinėje – prie studentų bendrabučio Didlaukio gatvėje antradienio rytą buvo rastas jaunos merginos kūnas.

Greitoji, žvakutė (nuotr. Bronius Jablonskas,123fr.com)

Sukrečianti nelaimė sostinėje – prie studentų bendrabučio Didlaukio gatvėje antradienio rytą buvo rastas jaunos merginos kūnas.

1

Anot policijos, pranešimas buvo gautas 6.42 val. ryto. Praeivis informavo, kad prie bendrabučio aptiko gulinčią moterį, kuri galimai iššoko pro langą.

Moteris buvo be gyvybės ženklų. Informacija perduota medikams ir policijos pareigūnams.

Vėliau patikslinta, kad merginos kūnas rastas ant žolės, prie studentų bendrabučio. Jai vos 19 metų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

