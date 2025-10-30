Kraupi nelaimė: name Vilniaus rajone rasti sutuoktinių kūnai

Kaip nurodė TV3 žinios, Baltarusių gatvėje esančiame name aptikti 60-ies vyro ir 56-erių moters palaikai.
Juos maždaug 10 val. rado mirusiojo brolis, pranešęs apie įvykį policijai.
Pirminiais duomenimis, išorinių smurto žymių ant kūnų neaptikta.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą sutuoktinių mirties priežasčiai nustatyti.
