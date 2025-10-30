Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupi nelaimė: name Vilniaus rajone rasti sutuoktinių kūnai

2025-10-30 19:33 / šaltinis: BNS
2025-10-30 19:33

Vilniaus rajone, Nemėžio kaime, ketvirtadienį rasti du sutuoktinių kūnai.

Policija BNS Foto

0

Kaip nurodė TV3 žinios, Baltarusių gatvėje esančiame name aptikti 60-ies vyro ir 56-erių moters palaikai.

Juos maždaug 10 val. rado mirusiojo brolis, pranešęs apie įvykį policijai.

Pirminiais duomenimis, išorinių smurto žymių ant kūnų neaptikta.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą sutuoktinių mirties priežasčiai nustatyti.

