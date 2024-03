Konservatoriai paaiškino, kas vyksta su Anušausku: dabar jis prisidirbo

Apsilankęs pas prezidentą Gitaną Nausėdą šeštadienį A. Anušauskas teigė suprantantis, kad negali tęsti darbo neturėdamas premjerės politinio palaikymo, bet drauge iškėlė abejonių dėl gynybos srities viešųjų pirkimų: esą jam teko užtrenkti duris kompanijoms, kurios mėgino papirkinėti krašto apsaugos sistemos darbuotojus, bet tos kompanijos neva rado atviras duris Seime. Paskui prezidentas G. Nausėda patikslino, kad A. Anušauskas kalbėjo būtent apie Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narius.

Tačiau Specialiųjų tyrimų tarnyba greitai sureagavo pareiškusi, kad negavo jokių pranešimų dėl korupcijos iš Krašto apsaugos ministerijos, išskyrus informacinio pobūdžio raštą apie Liberalų sąjūdžio atstovo Raimundo Lopatos paklausimą ministerijai.

O tada konservatorių kraujas užvirė. Jie suprato, kad taip A. Anušauskas bando užkirsti kelią L. Kasčiūnui užimti krašto apsaugos ministro pareigas, nes esant šešėliui prezidentas gali nenorėti rizikuoti jo skirti. Juolab, kad L. Kasčiūnas netapo ministru iš pat pradžių 2020 metais būtent dėl prezidento pasipriešinimo šiai kandidatūrai.

„A. Anušauskui pasakė trauktis, o jis pradėjo išsidirbinėti. Situacija galėjo būti labai paprasta: dėtų tyliai pareiškimą, nekalbėtų ir toks būtų džentelmeniškas normalios politikos viražas. O dabar padarė kažkokią terlionę. O šiaip jis užkniso. Užkniso jo nedirbimas, ko reikia, mykimas, negebėjimas. Sakyčiau – prikapsėjo“, – svarstė vienas iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Seimo narių.

Anušausko atleidimo priežastys

Žinios, kad premjerė I. Šimonytė, konservatorių lyderis, užsienio reikalų ministras Gabreilius Landsbergis bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas, nėra patenkinti krašto apsaugos ministro darbu, sklandė jau seniai. Apie tai buvo nuolat kalbama neviešuose susibūrimuose, tik premjerė, kaip ministro vadovė, šį sprendimą priimti ilgai delsė.

„Aš manau, kad esminės priežastys – telkiančios lyderystės tiek Seime, tiek platesnėje politinėje-institucinėje ir net partinėje bendruomenėje bei pilietinėje visuomenėje – trūkumas, proaktyvumo, iniciatyvumo, greičio ir energijos trūkumas. Nieko iš ministro pusės nepadaryta ir telkiant paramą, pavyzdžiui, gynybos mokesčiui. Tai iš esmės buvo palikta premjerei, o proaktyvios talkos nebuvo. Daugiau stengėsi padėti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas nei ministras. Kas galbūt būtų dar pateisinama ramiais laikais, bet ne kai tvenkiasi niūresni geopolitiniai debesys“, – pasakojo kitas konservatorius, turintis platesnių ryšių.

„Iš reagavimo reikėjo reikėjo pereiti į proaktyvios politikos ir iniciatyvų formavimą, o to trūko. Nesirengimas blogesniems scenarijams tarptautinėje politikoje, pasyvoka laikysena ir iniciatyvos trūkumas. Aš manau, kad tai pagrindinės priežastys. Kodėl dabar? Spėčiau, kad dėl to, jog prisikaupė šis pasyvumas, o geopolitinei padėčiai niūrėjant būtina pareiti į aukštesnį bėgį ar greitį. Dar siečiau su Seimo sesijos pradžia, nes naujas ministras turi prisiekti Seimo posėdyje, o to padaryti, kai nevyksta sesija, neišeina“, – tęsė pašnekovas.

Geopolitinės padėties blogėjimas šiuo atveju apima nesėkmingas Ukrainos pastangas atsikovoti Rusijos užimtas teritorijas, Vakarų nuovargį ir pasyvumą, nemažėjantį Rusijos nuožmumą. Negana to, baiminamasi, kas nutiks, jeigu JAV prezidento rinkimus laimės Donaldas Trumpas, kuris gali apriboti aktyvų JAV dalyvavimą NATO, o tai būtų tikra tragedija ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Rytų Europos valstybėms. Visos jos nuosekliai ginkluojasi.

Pašnekovas buvo visiškai tikras, kad A. Anušausko teiginiai apie kompanijų veržimąsi į viešuosius pirkimus ir neva rastas atviras duris Seime yra tiesiog bandymas mesti šešėlį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui L. Kasčiūnui, tik kad bandymas buvo nelabai vykęs dėl greitos Specialiųjų tyrimų tarnybos reakcijos.

A. Anušausko ir L. Kasčiūno santykiai jau seniai buvo labai įtempti, tarp jų vyko nuožmi kova, o tai lėmė ir natūralios žmogiškos savybės: L. Kasčiūnas pasižymi tikslo siekimu ir kliūčių bei ribų nepaisymu, o A. Anušauskas yra ramesnis, greitai įsižeidžia, jam koją kišo, kad jis nemoka anglų kalbos. A. Anušauskas taip pat nepritapo, kai partijos lyderis Gabrielius Landsbergis staiga ėmė gąsdinti, kad Lietuva turi ruoštis blogiausiam scenarijui.

Paskutiniai prisidirbimai

Vienas iš konservatorių teigia, kad premjerė kentėjo A. Anušauską, bet pastaruoju metu viskas transformavosi į visišką chaosą. Anot pasakojimų, ministras labai keistai elgėsi: pavyzdžiui, po vizito JAV kaip naują dalyką pateikė, kad Lietuva užsitikrino nepertraukiamą JAV karinį buvimą Lietuvoje, nors šis buvimas bet kuriuo atveju vis tiek priklauso nuo JAV sprendimo, o šiuo metu rotacinis buvimas patvirtintas iki 2025 metų. Jei JAV nuspręstų kitaip, ji galėtų keisti savo sprendimą.

Negana to, A. Anušauskas viešai paskelbė, kad neįvardijama valstybė suteiks Lietuvai vieną oro gynybos sistemą „Patriot“, bet tai buvo per ankstyvas paskelbimas. Į ministro pareiškimą sureagavo valstybių, su kuriomis Lietuva tariasi, ambasadoriai, nes kalbamasi su keliomis valstybėmis.

Galiausiai, A. Anušauskas paskelbė sveikinantis Vokietijos karinės pramonės milžinės „Rheinmetall“ svarstymus Lietuvoje statyti artilerijos gamyklą, nors jis pats prie to esą niekaip neprisidėjo, o tie žmonės, kurie iš tiesų ties tuo dirbo, siaubingai supyko, kad ministras prisiima nuopelnus.

„O tai, kaip jis išeina, yra baisu“, – nusistebėjimo neslėpė pašnekovas iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.

Gali susitelkti į Europos Parlamento rinkimus

Konservatorių manymu, priverstas trauktis A. Anušauskas susitelks į Europos Parlamento rinkimus, kuriuose dalyvauja turėdamas 8 poziciją. Kadangi rinkėjai gali reitinguoti sąrašą, o A. Anušauskas yra pats populiariausias konservatorių politikas, galimas daiktas, kad jis turi rimtų vilčių. Be to, A. Anušauskas garsėja kaip nemažas grafomanas, tad konservatoriai svarsto, jog savo nuotykius Krašto apsaugos ministerijoje politikas pateiks knygos forma.

Tiesa, norėdamas likti Europos Parlamento kandidatų sąraše A. Anušauskas negalės pernelyg įsiūbuoti laivo ir skatinti partijos kolegų pykčio savo atžvilgiu, nes, priešingu atveju, galėtų būti pašalintas iš partijos ir netektų politinės ateities.

„Jeigu jis pats iš savęs darys drastiškus veiksmus, tai jis laidojasi. Nes jau dabar jis pakankamai prisidirbo. Bet jeigu jis sustotų, matydamas reakciją, tai mūsiškiai irgi galvotų, kaip čia daryti su mažiausiais komunikaciniais nuostoliais. Bet kad pikti visi – tai faktas, nes jis įsmeigė peiliuką į nugarą. Jo gali nelinčiuoti iš karto vien dėl ramybės, jeigu jis sustos“, – nurodė konservatorių Seimo narys.