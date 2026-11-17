Politikai užsimena – Lietuvos kariai galbūt pasiųsti po žvalgybos pranešimo apie galimą diversantų įsiveržimą.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Liepiau tau atsitraukti! Atgal! – Aš ateinu. Ateinu. – Ne, tu čia neisi! – Žudyk! Aš ateinu. – Aš sakiau tau, atsitrauk! – Broli, aš ateinu. Ateikite, ateikite. – Atgal!“
Latvijos pasieniečiai užfiksavo vaizdą kaip įžūlus nelegalas, su kopėčiomis pasiekęs tvoros viršūnę, kviečia kitus už jo laukiančius nelegalus ir nesibaimina nei latvių perspėjimų, nei užtaisomo ginklo garso. Latviai jau giriasi, kad visą pasienį su Baltarusija stebi vaizdo stebėjimo kameromis. Bet štai kas vyksta su jomis – sportiškas vyrukas, veidą užsidengęs kauke, įlindęs į Latvijos teritoriją kirviu tiesiog kapoja elektros pastotės įrangą ir laidus. Tik ne visada aišku, ar kameras gadina patys nelegalai, ar užsimaskavę baltarusių pareigūnai.
„Jie atvyksta iš Baltarusijos pusės, kopėčiomis užlipa ant tvoros ir tada nuo jos nenulipę su ilgu daiktu bando sugadinti kameras“, – pasakojo Latvijos pasienio tarnybos Daugpilio užkardos vadas Valdis Jukšs.
Lietuvoje situacija ramesnė, nors bandymų patekti į mūsų šalį vyksta nuolatos. Anksčiau nelegalus pasieniečiai sulaikydavo ir Suvalkijoje, netoli Lenkijos. Bet šiandien Gražiškių miestelio žmonės sako, kad situacija ramesnė, atėjūnų nematyti.
„Kaip su nelegaliais migrantais, ar dar girdisi, kad kažkur sulaiko? – Čia kažkur buvo vasarą, ten link Kalvarijos sulaikė. Bet dabar tai neįsivaizduoju“, – minėjo gyventojas.
Nuo Gražiškių iki Lenkijos – mažiau nei 10 kilometrų. Ir keliolika kilometrų iki Kaliningrado. O būtent ten dabar Lietuva pasiuntusi apie šimtą karių.
„Gal jūs matote daugiau karinės technikos ar karių, ar pasieniečių? – Nepasakyčiau, kad ten kas juda, kad ten kas yra, ir kad kas daroma. Taip kad kol kas galime gyventi ramiai“, – sakė vyras.
Prie Kaliningrado pasiųstų Lietuvos karių misija pratęsiama
Spalio pradžioje pasiųsti kariai ten bus mažiausiai iki lapkričio pabaigos.
„Tai papildomi pajėgumai šalia sienos apsaugos, nes sienos apsauga niekur nedingo. Ir vertindami pokyčius, mes jau, artėjant lapkričio pabaigai, priiminėsime naujus sprendimus“, – aiškino Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Jeigu kariai šiuo metu ten yra, reiškia, tos grėsmės vis dar egzistuoja. Jeigu matysime, kad kažkas pasikeitė, tų grėsmių tokių aktyvių nebeliko, tai tų karių mes nebepasitelkinėsime. Bet tai nereiškia, kad to negalėsime padaryti ateityje, jeigu grėsmių vertinimas pasikeistų“, – tikino vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Oficialiai ministrų nurodyta priežastis – bijome, kad po Dūmos rinkimų, kurie vyko rugsėjo pabaigoje, kils mobilizacijos banga, ir dalis rusų gali bėgti į Lietuvą. Tačiau banga nekilo, bėgančių irgi negirdėti, bet ministrai sako, grėsmės dar egzistuoja.
„Kartu su pasieniečiais mes stipriai sutankinome tam tikrus ruožus, kur galimai galėtų laisviau, ir ne vien tik priešiškų šalių diversantai, mobilizacijos vengiantys kariai, bet gal ir kontrabandistai naudotis. Čia toks pilnas spektras įvairių galimų grėsmių, tačiau nenoriu čia dabar aiškintis, palikim tą, nes tai yra operacinio saugumo klausimai susiję“, – kalbėjo Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Nors tiesiogiai nepasako, bet iš esmės ir Kariuomenės vadas, ir politikai leidžia suprasti – žvalgyba indikuoja, kad gali įsiveržti rusų diversantai, todėl būtent jiems atremti į pasienį ir pasiųsti kariai.
„Šiuo atveju kalbame, pavyzdžiui, apie kažkokią intervenciją nedidelę su pasitraukimo scenarijumi. Tarkime, kokio nors pasienio punkto užgrobimas, neokupuojant jį, pasitraukiant, bet parodant, kad mes čia buvome. Ir tada tu turi būti pakankamai pajėgus ir lankstus priimant sprendimą, sureaguojant į tokias situacijas“, – pridūrė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Lenkai neslepia, kad į pasienį pasiuntė savo specialiųjų operacijų karius ir pareigūnus. Kiek anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas yra sakęs, kad žvalgyba turi informacijos, jog rusai planuoja didelį išpuolį pirmoje lapkričio pusėje.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.