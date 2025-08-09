Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje sukniubo įmonės darbuotojas, medikai konstatavo jo mirtį

2025-08-09 11:07 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 11:07

Įmonės teritorijoje uostamiestyje penktadienį popiet sukniubus vyrui, medikai konstatavo jo mirtį.

Medikai ir pacientai (BNS foto)

Įmonės teritorijoje uostamiestyje penktadienį popiet sukniubus vyrui, medikai konstatavo jo mirtį.

0
Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, apie 14.15 val. įmonės teritorijoje Minijos gatvėje buvo pastebėtas darbo vietoje sukniubęs 1969 metais gimęs vyras. Jį gaivinę medikai konstatavo mirtį, išorinių smurto žymių ant asmens neaptikta.

Tos pačios dienos vakarą, prieš 21 val., Klaipėdos ligoninėje mirė 1985 metais gimęs vyras, kuris į šią gydymo įstaigą ketvirtadienį buvo pristatytas iš Telšių ligoninės.

Uostamiesčio policija pradėjo ikiteisminius tyrimus vyrų mirties priežasčiai nustatyti.

