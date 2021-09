Klaipėdoje – sprogimas daugiabutyje: specialistai sako, kad aukų išvengta tik stebuklo dėka

„Didelis garsas. Ir čia remontai daromi antrame aukšte, galvojau gal remontas, gal lubos griuvo . Bet sudrebėjo, visas namas sudrebėjo. Ir kaimynė pradėjo į duris belsti, sako tavo automobilis apgadintas, kažkas sprogo“, – sako namo bendrijos pirmininkė Nijolė Bytautienė.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Klaipėdoje bute nugriaudėjo sprogimas

„Išgirdom pusryčiaujant kaip bombos sprogimą. Galvojam, nu kas čia dabar? Keista, kad tuo laiku. Nė fejerverkų kas leidžia, nė ką. Išėjau į lauką ir pradėjo važiuoti gaisrinės mašinos, policija, greitoji pagalbao“, – sako kaimynas Justinas.

Name gyvena per dešimt šeimų, tad visos tarnybos čia sulėkė akimirksniu. Žmonių aukų išvEngta tik dėl nepaaiškinamo stebuklo, tačiau suskilinėjo ir persikreipė aukštų pertvaros, tad bent šią naktį dalis gyventojų nakvynės turės ieškoti kitur. Name likti pavojinga.

Pirminiais duomenimis įvyko buvo dujų nuotėkis, dėl kurio įvyko sprogimas. Gaisro metu buvo apgadinti trys butai bei 4 automobiliai. Kol kas yra pavojus namui, nes, sakykim, vizualiai matosi, kad perdanga nuo smūgio bangos yra šiek tiek kilstelėjusi.

„Yra įskilusios sienos. Jau bijom, kad tas namas nenugriūtų kita dalis, nes labai senas namas. Tai didžiulė nelaimė visiem mum“, – sako namo bendrijos pirmininkė Nijolė Bytautienė.

Labiausiai nukentėjo štai šis kieme stovėjęs automobilis. Kitus apgadino išsilakstę langų rėmai ir stiklai. Išvirto durys. Sprogimo būta tokio stipraus, kad nuolaužos skrido dešimtis metrų. Štai kur atsidūrė lango rėmas.

Kaip pasakoja kaimynai, bute, kuriame, galimai dėl dujų nuotėkio, nugriaudėjo sprogimas, gyvena nuomininkai. Anot liudininkų, išvakarėse bute vyko vakarėlis.

Tikslias nelaimės priežastis ir ar saugu bus name gyventi, nustatys ekspertai.