Klaipėdoje liepsnoja kirpykla – išskubėjo gelbėtojai

Kaip praneša Bendrasis pagalbos centras, 12.51 val. pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėda, Taikos pr., kirpykloje dega lubos.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Iinformacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.