Vilniuje vyks ligoninių evakuacijos pratybos: siunčia žinią gyventojams

15–18 val. bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos.
„Raginame išlikti ramiais – tai yra pratybų dalis“, – informuoja savivaldybė.
Bus reguliuojamas eismas
Kauno g. sankryžose su J. Jablonskio g. ir Mindaugo g. eismą reguliuos Policijos pareigūnai. Policijos ekipažas taip pat budės prie S. Batoro–Olandų–Drujos gatvių žiedinės sankryžos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.