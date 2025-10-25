Klaipėdoje ir Šilalės rajone rasti dviejų žmonių kūnai: policija aiškinasi aplinkybes

Tauragės apskrities policijos duomenimis, Šilalės rajone, Žąsino kaime, 1960 gimusio vyro kūnas be išorinių smurto žymių rastas apie 12.30 val. ūkiniame pastate.
Anot Policijos departamento, apie 70 metų amžiaus nenustatytos tapatybės mirusio vyro kūnas aptiktas apie 21 val., Kuosų gatvėje.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus žmonių mirties priežasčiai nustatyti.
