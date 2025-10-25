Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje ir Šilalės rajone rasti dviejų žmonių kūnai: policija aiškinasi aplinkybes

2025-10-25 08:29 / šaltinis: BNS
2025-10-25 08:29

Klaipėdoje ir Šilalės rajone penktadienį rasti dviejų žmonių kūnai.

Policija (nuotr. Elta)

Klaipėdoje ir Šilalės rajone penktadienį rasti dviejų žmonių kūnai.

REKLAMA
0

Tauragės apskrities policijos duomenimis, Šilalės rajone, Žąsino kaime, 1960 gimusio vyro kūnas be išorinių smurto žymių rastas apie 12.30 val. ūkiniame pastate.

Anot Policijos departamento, apie 70 metų amžiaus nenustatytos tapatybės mirusio vyro kūnas aptiktas apie 21 val., Kuosų gatvėje.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus žmonių mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų