Klaipėdoje dingo nepilnametė: policija prašo visuomenės pagalbos

Kaip socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje nurodė Klaipėdos apskrities policija, dingo 2009 metais gimusi Rūta.
Mergina yra 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų banguotų plaukų, mėlynų akių, dėvi regėjimo akinius, galimai vilkėjo plačias juodas kelnes, šone sagstomą megztinį.
Galinčius suteikti informacijos apie dingusiosios buvimo vietą policija prašo susisiekti su uostamiesčio komisariatu telefonais +370 700 60712 arba +370 700 61906.
