Klaipėdietis kaltinamas kortelių klastojimu: neteisėtai įgijo kuro už daugiau nei 44 tūkst. eurų

Jis taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu svetimais asmens dokumentais, mokėjimo kortelėmis, šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Ikiteisminį tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato tyrėjai. Tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė.
Vyras neteisėtai įgijo įmonei išduotų kuro kortelių duomenis
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. lapkričio – 2026 m. sausio mėnesiais vyras neteisėtai įgijo tikrų vienai įmonei išduotų kuro kortelių duomenis ir PIN kodus.
Kaip pranešė prokuratūra, naudodamasis specialiu magnetinių juostų nuskaitymo ir įrašymo įrenginiu, šiuos duomenis perkėlė į kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus.
Kaltinamasis įvairiose degalinėse Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Plungės rajone ir Mažeikiuose įsigijo daugiau kaip 28 tūkst. litrų degalų ir kitų paslaugų už daugiau kaip 44 tūkst. eurų, už kuriuos atsiskaitė suklastotais įmonei išduotų kuro kortelių dublikatais.
Už atliktas mažiausiai 176 finansines operacijas turėjo sumokėti bendrovė, kuriai, tyrimo duomenimis, padaryta 44 141,63 euro turtinė žala.
Rado šovinius, svetimus asmens duomenis, mokėjimo korteles
Per kratą anksčiau ne kartą teisto vyro gyvenamojoje vietoje Klaipėdoje policijos pareigūnai rado kortelių duomenims kopijuoti skirtą įrenginį, neteisėtai laikytą pistoletą su šešiais šoviniais, svetimus asmens dokumentus ir dvi svetimas mokėjimo korteles. Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
E. T. kaltinamas netikrų elektroninių mokėjimo priemonių gaminimu ir neteisėtu disponavimu jomis, neteisėtu jų panaudojimu, sukčiavimu, neteisėtu disponavimu svetimais asmens dokumentais ir šaunamuoju ginklu bei šaudmenimis.
Nukentėjusi įmonė pareiškė civilinį ieškinį dėl patirtos turtinės žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki visiško įvykdymo.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmams.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.