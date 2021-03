Pirmadienį Kinijos Liaudies Respublika paskelbė sankcijas Seimo narei Dovilei Šakalienei. Politikei ir jos šeimos nariams uždrausta atvykti į Kiniją, Makao ir Honkongą. Kinijos užsienio reikalų ministerija įtraukė Seimo narę į sankcijų sąrašą.

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė pati Seimo narė. Jos teigimu, sankcijos jai ir dar devyniems Europos Sąjungos (ES) piliečiams buvo paskelbtos dėl išreikštos kritikos žmogaus teisių klausimais.

„Kartais sužinai apie Tau paskelbtas sankcijas pakeliui iš virtuvės į darbo kambarį – belieka šypsotis. O ir draugija tikrai gera.

Šiandien Kinijos Liaudies Respublika paskelbė sankcijas man ir dar 9 ES piliečiams – parlamentarams bei mokslininkams dėl mūsų kritikos dėl uigūrų genocido ir kitų sistemiškų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų. Mums ir mūsų šeimų nariams uždrausta atvykti į Kiniją, Honkongą, Makao, o su mumis susijusios institucijos ar įmonės vykdyti verslo su Kinija.

Žmogiškumas neparduodamas, tad apsieisime be kelionių ir verslo su Kinijos komunistų partija.

Nutraukti milijonų žmonių neteisėtą kaltinimą, kankinimą ir visišką nesiskaitymą su žmogaus teisių principais? Ne, o kam – geriau paskelbti sankcijas 10 ES piliečių, nes ES paskelbė sankcijas žiaurius nusikaltimus žmoniškumui vykdžiusiems Kinijos komunistų partijos nariams“, – socialiniuose tinkluose rašo D. Šakalienė.

Palaikymą D. Šakalienei socialiniuose tinkluose išreiškė Tarpparlamentinio aljanso dėl Kinijos palaikymo (IPAC). IPAC Twitter paskyroje rašoma, kad aljansas smerkia tokius Kinijos veiksmus.

