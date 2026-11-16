Kęstutis Budrys vyksta į Briuselį: su ES kolegomis aptars paramą Ukrainai, atsaką į hibridines atakas

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), dvi dienas vyksiančioje taryboje dvidešimt septynių ES valstybių narių ministrai aptars paramą Ukrainai prieš artėjančią žiemą, atsako veiksmus į Rusijos hibridines atakas prieš ES valstybes nares, sankcijas ir kitas spaudimo priemones Rusijai.
Dar viena tema, kuria bus kalbama – padėtis Artimuosiuose Rytuose.
Anot URM, šios diskusijos metu daugiausia dėmesio bus skiriama ES santykiams su Sirija, šios valstybės atsigavimui bei situacijos stabilizavimui.
Briuselyje Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat dalyvaus ES plėtros forume, Ukrainos išminavimo konferencijoje bei Tarpregioninio saugumo ir junglumo susitikime su Juodosios jūros regiono ir Centrinės Azijos valstybių ministrais.
Vizito metu ministras taip pat pristatys Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetus Europos Parlamento komitetų bei politinių frakcijų atstovams.
Užsienio reikalų tarybą sudaro visų ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai, jos posėdžiai įprastai rengiami bent kartą per mėnesį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.