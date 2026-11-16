Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys vyksta į Briuselį: su ES kolegomis aptars paramą Ukrainai, atsaką į hibridines atakas

2026-11-16 06:26 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 06:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Briuselį, kur dalyvaus pirmadienį prasidėsiančioje Europos Sąjungos Užsienio reikalų taryboje bei trijuose aukšto lygio tarptautiniuose renginiuose.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyko į Briuselį, kur dalyvaus pirmadienį prasidėsiančioje Europos Sąjungos Užsienio reikalų taryboje bei trijuose aukšto lygio tarptautiniuose renginiuose.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), dvi dienas vyksiančioje taryboje dvidešimt septynių ES valstybių narių ministrai aptars paramą Ukrainai prieš artėjančią žiemą, atsako veiksmus į Rusijos hibridines atakas prieš ES valstybes nares, sankcijas ir kitas spaudimo priemones Rusijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar viena tema, kuria bus kalbama – padėtis Artimuosiuose Rytuose.

Anot URM, šios diskusijos metu daugiausia dėmesio bus skiriama ES santykiams su Sirija, šios valstybės atsigavimui bei situacijos stabilizavimui.

REKLAMA
REKLAMA

Briuselyje Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat dalyvaus ES plėtros forume, Ukrainos išminavimo konferencijoje bei Tarpregioninio saugumo ir junglumo susitikime su Juodosios jūros regiono ir Centrinės Azijos valstybių ministrais.

Vizito metu ministras taip pat pristatys Lietuvos pirmininkavimo ES prioritetus Europos Parlamento komitetų bei politinių frakcijų atstovams.

Užsienio reikalų tarybą sudaro visų ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai, jos posėdžiai įprastai rengiami bent kartą per mėnesį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų