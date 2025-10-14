Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: ES turi būti ne tik geopolitinis, bet ir geoekonominis veikėjas

2025-10-14 11:15 / šaltinis: BNS
2025-10-14 11:15

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga (ES) turi tapti ne tik stipriu geopolitiniu, bet ir geoekonominiu veikėju.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga (ES) turi tapti ne tik stipriu geopolitiniu, bet ir geoekonominiu veikėju.

Taip jis kalbėjo viešėdamas Horsense, Danijoje, kur dalyvauja neformalioje ES prekybos taryboje.

„Europos Sąjunga turi būti ne tik geopolitinis, bet ir geoekonominis veikėjas, turėti globalių įtakos svertų, kuriuos galėtų pritaikyti tiek tarptautinėms prekybos taisyklėms, tiek apsaugos priemonėms priešiškų veikėjų užkardymui“, – žurnalistams antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvai labai svarbu išvystyti ekonominio saugumo doktriną iki tokio lygio, kad gebėtume veikti proaktyviai – ne tik gintumės, bet ir formuotume mus supančia aplinką“, – teigė ministras.

K. Budrys pabrėžė, kad būtina veikti greitai, neužstrigti diskusijose, nes priešininkai naudojasi ES lėtumu.

„Taigi ekonominis saugumas, ekonominio saugumo doktrina yra svarbios temos. Visi įvykiai rodo, kad turime teikti tam pirmenybę, nes tiekimo grandinių sutrikimai ir, pavyzdžiui, Kinijos sprendimas labiau kontroliuoti savo eksportą sausumoje taip pat ragina mus veikti ir veikti greitai“, – tikino ministras.

Ministras taip pat teigiamai įvertino Europos Komisijos (EK) pastangas pasiekti prekybos susitarimą su JAV. Anot jo, tai suteikė verslui taip reikalingo aiškumo ir stabilumo.

„Dabar reikėtų susitarimo dėl plieno ir aliuminio, taip pat kurti pozityvią bendradarbiavimo su JAV darbotvarkę, vystyti bendras priemones mūsų bendram ekonominiam saugumui. Turime stiprinti transatlantinius santykius ne tik gynyboje, bet ir ekonomikoje“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Matėme, kaip tai puikiai veikė taikant sankcijas ir darant spaudimą Rusijai. Taip pat turime plėtoti platesnę mūsų visų darbotvarkę“, – teigė jis.

Kaip antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, tarp susitikimo darbotvarkėje numatytų temų – ES ir JAV prekybos santykiai, liepą pasiekto pamatinio prekybos su JAV susitarimo įgyvendinimas, bendrijos ekonominio saugumo stiprinimas siekiant didinti ES atsparumą išorės veiksniams ir užtikrinti tiekimo grandinių patikimumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų