Kelios versijos dėl incidento Vilniaus oro uoste: tiriami 3 galimi variantai

Kariuomenė aiškinasi, kodėl suveikė radarai, viena iš versijų – juos galėjo suklaidinti debesys, paukščių pulkas ar skridęs dronas.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Antradienio rytą Vilniaus oro uoste esantys keleiviai akimirkai liko nežinioje. Oro navigacija užfiksavo neaiškų skrendantį objektą, skrydžius teko atšaukti. Netrukus juos vėl atnaujino. Tačiau įdomu tai, kad per pastarąsias savaites tai jau ne pirmas kartas, kai mūsų oro erdvėje fiksuojami neaiškūs objektai.
Anot kariuomenės atstovo, reiškinys buvo fiksuotas Lietuvos teritorijoje, ir nors tiksliai neaišku kur, bet esą kažkur Vilniaus regione.
„Tiksliai negalim pasakyti, bet manom, kad apie Vilniaus regioną“, – spaudos konferencijoje sakė Kariuomenės atstovas Gintautas Ciunis.
„Algoritmas tarpinstitucinis suveikė pakankamai gerai, informacija pirminė gauta 8:33. Už 8 min. buvo priimtas sprendimas sustabdyti skrydžius, ir apie 9 val. jau buvo priimtas sprendimas atnaujinti skrydžius,“ – apie įvykį kalbėjo NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Sustabdyti skrydžiai greitai atsinaujino
Jau popiet oro uoste kalbinti žmonės buvo ramūs – jiems skrydžių atšaukimai ir vėlavimai nebegresia.
„Jau perskaitėm, kai buvo atidaryti, tai reakcija buvo gera. <...> Važiavom be interneto, ir kai įsijungėm, jau buvo atnaujinti skrydžiai. Nėra malonu, būtų geriau jei būtų ramu, bet yra kaip yra.
„Jų buvo ir bus, ir toks informacijos bus visada, tai jei visko bijot...“
Mūsų oro erdvė pastarosiomis savaitėmis buvo ne kartą trikdoma dronų, o taip pat ir Gerberų, kurių vieną į šalį įskrido beveik prieš du mėnesius, o antroji – rugpjūtį, ir tuomet Lietuvos visuomenę šokiravo faktas, kad iš Baltarusijos pusės atskridęs, Vilnių ir pusę Lietuvos skersai praskridęs ir galiausiai Gaižiūnų poligone nukritęs rusiškas dronas „Gerbera“ nešė sprogmenį.
Bet gyventojai sako nepergyvenantys ir dėl to:
„Miegu aš per tuos oro erdvės karus...skrendu į Dubliną, linkiu visiems meilės ir kad karo nebūtų.“
„Gąsdint gal ir negąsdina, susirūpinau tik tiek, kad laiku neišvyksiu, ar pavėluosiu į sekantį reisą. <..> Nu, manau, kad susitvarkys, kam priklauso.“
Sureaguota greitai ir efektyviai
Vilmantas Vitkauskas ramino, kad institucijų budrumo lygis „pakeltas – tie incidentai įvykę liepos 10 dieną, liepos 28 d. su dronais, yra tikrai rūpestis“.
Karinės oro pajėgos, kai tik pusę 9 ryte radarai fiksavo neaiškų objektą, į orą pakėlė 2 NATO oro policijos misiją atliekančius Vengrijos karinių oro pajėgų naikintuvus „Gripen“. Jie turėjo atpažinti, ir perimti į Lietuvos teritoriją skrendantį objektą, jei toks būtų.
„Naikintuvai, nuvykę į vietą, vizualiai nefiksavo jokio objekto, ir to pasekoje užduotis buvo atšaukta. Šiuo metu karinės oro pajėgos atsekinėja visus duomenis, ir vertina, kad nusistatytų kas tiksliai čia įvyko ir koks būtent reiškinys pasiuntė signalą į radarus“, – rytinę oro policijos operaciją pristatė kariuomenės atstovas.
„Kažkokių didelių nesklandumų nei keleiviam nei oro bendrovėm neįvyko, o tas mūsų tarpinstitucinis sąveikumas, algoritmas patvirtintas prieš porą savaičių suveikė“, – sakė Vitkauskas.
Neatmetamos ir kitos versijos
Viena iš versijų – kad radarai fiksavo meteorologinį reiškinį. Pasak NKVC vadovo, „meteorologinis reiškinys pasitaiko karts nuo karto, čia normalu“.
Vitkauskas neatmeta, kad radarai galėjo sureaguoto į meteorologinius balionus, kurie skrido iš Baltarusijos Lietuvos link.
„Tokių buvo fiksuota šiąnakt 2. Tai čia irgi šiek tiek pakėlė tam tikrą rizikos lygį – kad gal tokių balionų buvo daugiau, ir jie galėjo kelti tam tikrą grėsmę civilinei aviacijai“, – apie kitus trikdius, įskridusius į Lietuvos teritoriją, kalbėjo jis.
„Tikrai, spekuliuot versijomis, pasimokėm, ir to nedarysime. Bet neatmetama jokia versija, kol nepatvirtinta pagrindinė. Tai dabar karinės oro pajėgos tą ir daro“, – užbaigė Gintautas Ciunis.
Realių grėsmių, bent jau kol kas tarnybos nenustatė, tad įtampėlė iškart po spaudos konferencijos persikelia kitur. Į kitą nacionalinės reikšmės klausimą – vakare vyksiančias Lietuvos krepšinio rungtynes su Graikija.
