  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija: į prekybos centrą įsilaužę vyrai nustatyti ir sulaikyti jau kitą dieną

2025-10-30 15:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 15:02

Antradienį, spalio 28 d., apie 22.30 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr., du asmenys įsibrovė į prekybos centrą. Išlaužę pagrindines duris, pateko į prekybos salę, iš kurios pagrobė alkoholinių gėrimų, maisto produktų ir tabako gaminių. Po nusikaltimo vyrai pasišalino. Tiksli padaryta turtinė žala tiksli-nama.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Antradienį, spalio 28 d., apie 22.30 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr., du asmenys įsibrovė į prekybos centrą. Išlaužę pagrindines duris, pateko į prekybos salę, iš kurios pagrobė alkoholinių gėrimų, maisto produktų ir tabako gaminių. Po nusikaltimo vyrai pasišalino. Tiksli padaryta turtinė žala tiksli-nama.

0

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai nedelsdami pradėjo įvykio tyrimą. Vakar, spalio 29 d., 19.59 val., Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., prekybos centre, buvo užfiksuoti du as-menys, viešoje vietoje vartojantys alkoholį ir pažeidinėjantys viešąją tvarką. Pareigūnams juos sulaikius ir pristačius į policijos komisariatą, pagal jų dėvėtus drabužius bei kitus atitinkančius požymius buvo nustatyta, kad šie asmenys galimai susiję su vagyste, įvykdyta prekybos centre A. Juozapavičiaus pr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už įvairius nusikaltimus anksčiau teisti vyrai (gim. 1999 m. ir gim. 1978 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnį (dėl vagystės). Už tai gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.

