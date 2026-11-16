Kauno klinikų vadovas: Infekcinių ligų korpuso atidarymas – gruodį

„Šį pastatą atversime šiek tiek vėliau, gruodį, jame yra intensyvioji terapija ir operacinė, kompiuterinė tomografija, intervencinė radiologija. Viskas jau šiame pastate yra, o greta turime Skubios pagalbos centrą su dar 12 operacinių ir visa skubia pagalba“, – žurnalistams sakė R. Jurkevičius.
Taip jis kalbėjo komentuodamas galimybes priimti pacientus naujoje sraigtasparnių nusileidimo aikštelėje, įrengtoje ant Infekcinių ligų korpuso stogo.
Atidarymas numatomas gruodžio viduryje
„Įranga (naujame korpuse – BNS) yra statoma, tai labai sudėtinga įranga, kaip angiografas ar kompiuterinis tomografas, reikia atlikti tam tikrų statybinių darbų, pritaikyti patalpas, ir tai šiuo metu vyksta“, – kalbėjo R. Jurkevičius.
„Jeigu rytoj virusas negeras, mes čia galime eiti dirbti“, – pažymėjo jis.
Infekcinių ligų korpuse numatyta įkurti skubios pagalbos, intensyviosios terapijos ir infekcinių ligų skyrius suaugusiems ir vaikams, atskiras operacines.
Taip infekcinėmis ligomis sergančių pacientų srautai nesimaišys su kitais pacientais Kauno klinikose, ligoninėje bus minimizuota infekcijų plitimo pavojaus rizika.
BNS rašė, kad bendra 15 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastato statybų ir įrengimo vertė siekia 53,4 mln. eurų. Iš jų 44,1 mln. eurų finansuojama ES ir 9,2 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšomis.
„Valstiečių“ Vyriausybės dar 2020 metais patvirtintoje infekcinių ligų valdymo ir kontrolės koncepcijoje šalyje numatyti du universitetiniai infekcinių ligų klasteriai: Kaune – Vidurio ir Vakarų Lietuvai aptarnauti, ir Vilniuje – Rytų ir Pietryčių Lietuvai aptarnauti.
Be šių dviejų centrų turėtų veikti dar trys regioniniai centrai Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Jie turėtų užtikrinti infekcinių ligų gydymo pajėgumus, o ištikus krizėms sudarytų sąlygas kovoti su protrūkiais ir pritaikyti efektyviausią gydymo būdą.
Dabartinis Santaros klinikų Infekcinių ligų centras atidarytas 2019 metų gruodį. 2024 metais įstaiga pradėjo naujo Infekcinių ligų korpuso statybas ir įrengimą už daugiau nei 46 mln. eurų.
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