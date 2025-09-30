Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno centre liepsnojo kavinė: įtariamas padegimas

2025-09-30 08:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 08:04

Antradienio naktį Kaune, Laisvės alėjoje, kaip manoma, buvo padegta kavinė.

Laisvės alėja Kaune (nuotr. Kauno savivaldybės)

Antradienio naktį Kaune, Laisvės alėjoje, kaip manoma, buvo padegta kavinė.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2.30 val. kavinės teritorijoje kilo gaisras.

Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė šiukšlių konteineris. Per gaisrą apdegė ir sutrūko picerijos langas, taip pat apdegė žaliuzės ir trys kondicionieriai. 

Įtariamas padegimas. Aiškinamasi, kokį nuostolį padarė gaisras. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

