Kauno centre liepsnojo kavinė: įtariamas padegimas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2.30 val. kavinės teritorijoje kilo gaisras.
Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė šiukšlių konteineris. Per gaisrą apdegė ir sutrūko picerijos langas, taip pat apdegė žaliuzės ir trys kondicionieriai.
Įtariamas padegimas. Aiškinamasi, kokį nuostolį padarė gaisras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!