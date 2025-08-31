Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaune – 32-osios Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinės

2025-08-31 06:58 / šaltinis: BNS / aut.
2025-08-31 06:58

Minit 32-ąsias Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos metines, Karo technikos ekspozicijoje, Kauno tvirtovės VI forte, sekmadienį vyks tradicinis renginys „Visi kaip vienas į laisvės dieną!“.

Minit 32-ąsias Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos metines, Karo technikos ekspozicijoje, Kauno tvirtovės VI forte, sekmadienį vyks tradicinis renginys „Visi kaip vienas į laisvės dieną!“.

0

Pasak organizatorių, šventės metu laukia Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinė veikla, Lietuvos kariuomenės ir kitų struktūrų ginkluotės, ekipuotės ir įrangos pristatymai ir specializuoti pasirodymai, tarp kurių – Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kinologai su savo augintiniais.

Taip pat Lietuvos Karinių oro pajėgų orkestro, Krašto apsaugos savanorių bigbendo grupės ir kiti pasirodymai.

Renginio metu tylos minute bus pagerbti žuvę už Lietuvos ir Ukrainos laisvę.

1990 metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šalyje buvo likę apie tūkstantis rusų tankų, 34,6 tūkst. jų karių, apie 180 lėktuvų ir 1901 šarvuotis.

Paskutinis Rusijos okupacinės armijos karinis ešelonas šalį paliko 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, likus keliolikai minučių iki vidurnakčio.

