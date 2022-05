Kas trečias nuo karo bėgęs ukrainietis Lietuvoje jau turi darbą: sumokėta net keli milijonai mokesčių

„Mūsų šalis priima karo pabėgėlius ir padeda jiems kuo greičiau integruotis. Įsidarbinimas yra labai svarbi integracijos dalis. Džiaugiamės, kad jau kas trečias į mūsų šalį atvykęs darbingo amžiaus ukrainietis surado darbą. Dirbantys ukrainiečiai mūsų šaliai jau sumokėjo per 3 milijonus eurų mokesčių. Dėkoju darbdaviams, kurie įdarbina į mūsų šalį atvykusius ukrainiečius, ir kviečiu toliau registruoti laisvas darbo vietas Užimtumo tarnyboje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Dirba ir moka mokesčius Lietuvoje

Į Lietuvą jau yra atvykę daugiau kaip 50 tūkst. asmenų iš Ukrainos, iš jų apie 28 tūkst. yra darbingo amžiaus asmenys. Preliminariais duomenimis, mūsų šalyje jau įsidarbino daugiau kaip 7,6 tūkst. ukrainiečių, 5 tūkst. darbą padėjo rasti Užimtumo tarnyba. Didžioji dauguma ukrainiečių dirba vidutinės kvalifikacijos darbą, kas dešimtas – aukštos kvalifikacijos. Didžioji dalis darbdavių ukrainiečius įdarbina neterminuotai.

REKLAMA

Lietuvoje dirbančių ukrainiečių atlyginimai svyruoja nuo minimalaus iki beveik 2 tūkst. eurų per mėnesį, priklausomai nuo darbo pobūdžio. Vidutiniškai mūsų šalyje dirbantis ukrainietis per mėnesį uždirba apie 900 eurų „ant popieriaus“. Preliminariais skaičiavimais, balandžio mėnesį dirbę ukrainiečiai mūsų šaliai sumokėjo per 1 mln. 900 tūkst. eurų mokesčių – pajamų, sveikatos draudimo, pensijų ir socialinio draudimo.

Ukrainiečiai dirba beveik visose šalies savivaldybėse

Ukrainiečiai dirba jau 58-iose šalies savivaldybėse iš 60-ies. Daugiausia įsidarbinusiųjų yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų bei Vilniaus rajono savivaldybėse. Daugėja įsidarbinančių Druskininkų, Palangos, Elektrėnų, Alytaus, Trakų, Kretingos savivaldybėse.

Daugiausia ukrainiečių įsidarbino pagalbiniais darbininkais, biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojais, prekių krovėjais, pakuotojais, pardavėjais. Tarp kvalifikuotą darbą dirbančiųjų daugiausia yra kepėjų, konditerių, siuvėjų, virėjų ir mokytojų, ikimokyklinio ugdymo padėjėjų. Yra įsidarbinusių ir slaugytojo padėjėjais, vadybininkais, anglų, rusų kalbų, matematikos mokytojais, inžinieriais, architektais.

Užimtumo tarnyboje šiuo metu yra užsiregistravę per 8,7 tūkst. darbo ieškantys Ukrainos gyventojai.