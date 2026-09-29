Kariuomenė skubiai įspėja visus: platinami melagingi pranešimai

Pranešimuose teigiama, kad rugsėjo 30-ąją studentai esą privalo atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių patikslinti savo duomenų valstybės registruose.
Toliau nurodoma, kad studentams bus organizuojamos šaudymo, specialiojo rengimo ir taktinės medicinos pratybos.
Studentams grasina net pašalinimu iš universiteto
Melagingame pranešime teigiama, kad po pratybų studentai, neturintys medicininių kontraindikacijų, privalės duoti kraujo sužeistiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams.
Taip pat nurodoma, kad su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o apie svarbias neatvykimo priežastis esą reikia nedelsiant pranešti nurodytu telefonu.
Pranešimo pabaigoje studentai gąsdinami drausminėmis nuobaudomis. Teigiama, kad neatvykusiems be svarbios priežasties gali grėsti net pašalinimas iš universiteto.
„Informuojame apie viešoje erdvėje siuntinėjamus melagingus pranešimus, kurie ragina atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių.
Karo komendantūrų valdybos Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja“, – nurodo kariuomenė.
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