Karas Ukrainoje. Mariupolio gynėjai rengiasi galutiniam mūšiui su Rusijos pajėgomis

Gegužės 9-osios, dienos, kai Rusijai mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, pasaulis laukia su nerimu. Vakarai sako, kad Rusija šią dieną gali imtis provokacijų, taip pat gali būti, kad būtent gegužės 9-ąją Rusija paskelbs atvirą karą Ukrainai.

Kviečiame svarbiausius sekmadienio įvykius sekti su tv3.lt:

11:12 | Rogozinas: branduolinio karo atveju Rusija NATO šalis „sunaikintų per pusvalandį“

Buvęs Rusijos vyriausybės pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Rogozinas teigia, esą branduolinio karo atveju NATO šalis Rusija sunaikintų „per pusvalandį“.

„Tačiau mes neturime leisti, kad taip atsitiktų, nes apsikeitimo branduoliniais smūgiais pasekmės turės įtakos mūsų Žemės būklei“, – sekmadienį „Telegram“ rašė D. Rogozinas.

Todėl, jo teigimu, Rusija „turės nugalėti“ ekonominiu ir kariniu požiūriu galingesnį priešą įprastinėmis karinėmis priemonėmis.

„Tokia pergalė įmanoma, jei visa šalis visiškai solidarizuosis su kariuomene, mobilizuos valstybės ekonomiką, pertvarkys gynybos pramonę ir su ja susijusius Rusijos pramonės sektorius į karinius. Tai reikia padaryti nedelsiant ir greitai“, – rašė jis.

10:52 | „Gazprom“ toliau tiekia dujas Europai per Ukrainą

Rusijos dujų gamintoja „Gazprom“ pranešė, kad, neva atsižvelgdama į Europos vartotojų prašymus, sekmadienį gamtines dujas Europai tiekia per Ukrainą, rašo agentūra „Reuters“.

10:44 | Gaidajus: po Rusijos apšaudymo Šypylivkoje po griuvėsiais įstrigo 11 žmonių

Pasak Luhansko srities gubernatoriaus S. Gaidajaus, dviejų aukštų pastatas Šypylivkos kaime buvo apšaudytas gegužės 8 d. naktį. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama, tviteryje rašo The Kyiv Independent

10:18 | Mariupolio gynėjai rengiasi galutiniam mūšiui su Rusijos pajėgomis

Paskutiniai Ukrainos Mariupolio uostamiesčio gynėjai sekmadienį rengiasi brutaliam mūšiui su juos apgulusiomis rusų pajėgomis, siekiančiomis svarbios pergalės prieš Rusijos švenčiamą Pergalės dieną.

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu su Didžiojo septyneto (G-7) lyderiais turi aptarti situaciją savo šalyje, nuogąstaujančioje dėl Maskvos puolimo suintensyvėjimo evakavus civilius iš Mariupolio metalurgijos gamyklos „Azovstal“.

Plieno ir geležies gamykla „Azovstal“ yra paskutinis ukrainiečių pasipriešinimo bastionas nuniokotame uostamiestyje, o jos likimas įgavo simbolinę reikšmę platesnei kovai su Rusijos invazija.

Mariupolio galutinis užėmimas sudarytų sąlygas Maskvai sausumos koridoriumi sujungti Rytų Ukrainos prorusiškų separatistų regionus ir 2014 metais Rusijos aneksuotą Krymą.

„Priešas bando pribaigti „Azovstal“ gynėjus, bando tai padaryti iki gegužės 9-osios, kad įteiktų dovaną [Rusijos prezidentui] Vladimirui Putinui“, – sakė V. Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius.

„Azovstal“ gynybai vadovaujantis pulkas „Azov“ pranešė, kad vienas jo karys žuvo, o dar šeši buvo sužeisti, Rusijai šaudant per vieną ankstesnį bandymą evakuoti žmones automobiliu.

Kyjivas šeštadienį pranešė, kad visi pažeidžiami civiliai gyventojai jau evakuoti iš „Azovstal“.

10:08 | Rusijos pajėgos ir toliau šturmuoja dalinius netoli Mariupolio gamyklos „Azovstal“

Rusijos kariai toliau šturmuoja Ukrainos gynėjų dalinius netoli Mariupolio gamyklos „Azovstal“, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas“, rašo „UNIAN“.

„Mariupolio kryptimi [priešas] toliau blokuoja mūsų dalinius prie gamyklos „Azovstal“. Palaikomas artilerijos ir tankų ugnies, jis vykdo puolimą. Priešas ir toliau tiekia ginklus, karinę įrangą, šaudmenis, degalus ir tepalus šios krypties karių grupės poreikiams tenkinti“, – rašoma pranešime.

09:56 | Zelenskis: Rusijos paskelbtas karas mums nieko nepakeis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimą karo paskelbimą Ukrainai gegužės 9 d.

„Mums tai nieko nepakeis. Mums karas tęsiasi aštuonerius metus, viso masto karas jau daugiau nei 70 dienų“, – interviu „FoxNews“ kalbėjo V. Zelenskis.

Gegužės pradžioje Ukrainos žvalgyba pranešė, kad Rusija ruošiasi paskelbti karą Ukrainai (dabar rusai karo veiksmus vadina „specialia operacija“ – aut. past) dėl per pastaruosius tris mėnesius patirtų nuostolių.

Preliminariai V. Putinas gali tai padaryti per Pergalės dienos paradą gegužės 9 d. Viešas karo paskelbimas Rusijoje reikštų visuotinę mobilizaciją, rašo „Unian“.

09:47 | Rusai nužudė mažiausiai 225 vaikus

Rusijos kariuomenė Ukrainoje nužudė mažiausiai 225 vaikus, praneša Ukrainos generalinė prokuratūra.

„Iki gegužės 8 d. ryto dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos Ukrainoje nukentėjo daugiau kaip 638 vaikai. Tuo pat metu, oficialiais duomenimis, 225 vaikai žuvo ir daugiau kaip 413 buvo sužeisti.

Šie skaičiai nėra galutiniai, nes toliau dirbama renkant duomenis vietovėse, kur laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose vyksta aktyvūs karo veiksmai“, – „Telegram“ Ukrainos generalinė prokuratūros pranešimą cituoja „UNIAN“.

09:42 | CŽV vadovas: V. Putinas „nemano galintis leisti sau pralaimėti“ Ukrainoje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mano negalintis leisti sau pralaimėti Ukrainoje ir intensyvina karą, bet nėra požymių, kad jis rengtųsi panaudoti taktinius branduolinius ginklus, šeštadienį sakė JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktorius Williamas Burnsas (Viljamas Bernsas).

Nors Rusijos pajėgoms nepavyko užimti Kyjivo ir sunku tęsti puolimą prie pagrindinių fronto linijų Donbaso regione, Rusijos lyderis nepakeitė savo nuomonės, kad jo kariuomenė gali įveikti Ukrainos pajėgas, sakė W. Burnsas.

V. Putino tikėjimas Rusijos kariuomenės pajėgumu palaužti ukrainiečių pasipriešinimą tikriausiai nesusvyravo net ir po rimtų pralaimėjimų mūšio lauke, laikraščio „Financial Times“ surengtoje konferencijoje kalbėjo CŽV vadovas.

„Galvoju, jis taip nusiteikęs, kad nemano galintis leisti sau pralaimėti“, – sakė W. Burnsas.

W. Burnso teigimu, V. Putinas dėl Ukrainos daug metų „virė lengvai užsidegančiame nuoskaudų, ambicijų ir nesaugumo mišinyje“.

Ukrainiečių pasipriešinimas V. Putino neatgrasė „todėl, kad jis labai daug kuo rizikavo“ nuspręsdamas pradėti invaziją, teigė W. Burnsas ir pridūrė: „Manau, jis įsitikinęs, kad smarkiai suintensyvinęs pastangas dar galės padaryti pažangą.“

09:00 | Subombardavus mokyklą galėjo žūti dar 60 žmonių

Luhansko srityje per oro antskrydį prieš mokyklą, kurioje slėpėsi 90 žmonių, galėjo žūti 60 žmonių, rašo CNN.

Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus sakė, kad išgelbėta 30 mokykloje prisiglaudusių žmonių, iš kurių septyni buvo sužeisti.

Dviejų žmonių kūnai buvo rasti tarp nuolaužų, sekmadienį „Telegram“ žinutėje teigė S. Gaidajus, pridurdamas, kad „tikėtina, kad visi 60 žmonių, likusių po pastato nuolaužomis, žuvo“.

Pasak S. Gaidajaus, Rusijos lėktuvas numetė bombą ant mokyklos Bilohorivkos kaime, kuris yra maždaug už septynių mylių nuo fronto linijos.

Pasak jo, smūgis suduotas šeštadienį apie 16.37 val. vietos laiku, todėl kilo gaisrai, kuriems užgesinti prireikė beveik keturių valandų.

08:48 | Užfiksavo, kaip viename iš Rusijos vaikų darželių minima gegužės 9-oji

Nexta tviteryje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip gegužės 9-oji švenčiama Astrachanės vaikų darželyje, Rusijoje:

08:33 | Kadyrovas pareiškė, kad jo kariai parėmė Popasnos miesto kontrolę

Rusijos Čečėnijos respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas sekmadienį pareiškė, kad jo kariai perėmė didžiąją dalį Ukrainos rytuose esančio Popasnos miesto. Tuo tarpu Ukrainos pareigūnai teigia, kad mūšis dėl miesto šalies rytuose tebevyksta.

Balandžio viduryje Rusijos pajėgos pradėjo naują puolimą palei didžiąją dalį Ukrainos rytinio flango, o vieni intensyviausių išpuolių ir apšaudymų pastaruoju metu vyko aplink Popasną Luhansko srityje.

„Čečėnijos specialiųjų pajėgų kovotojai kontroliuoja didžiąją dalį Popasnos“, - rašė R. Kadyrovas, dažnai save vadinantis Rusijos prezidento Vladimiro Putino „pėstininku“ programėlėje „Telegram“.

Agentūra „Reuters“ negalėjo nepriklausomai patikrinti šių pranešimų.

Ukraina iš karto į šį pareiškimą nesureagavo, tačiau vėlai šeštadienį prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad dėl miesto tebevyksta įtemptos kovos.

08:28 | 6 raketos pataikė į Odesą

Šeštadienį šešios Rusijos raketos pataikė į Odesą, kurioje iki antradienio ryto galioja komendanto valanda.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti virš Juodosios jūros uostamiesčio kylantys tiršti juodi dūmai ir girdimo kaukiančios sirenos.

Odesos miesto taryba pranešė, kad keturios raketos pataikė į baldų įmonę, o smūgio bangos ir nuolaužos smarkiai apgadino daugiaaukščius gyvenamuosius namus. Kitos dvi raketos pataikė į Odesos oro uostą, kurio kilimo ir tūpimo takas jau buvo išardytas per ankstesnę Rusijos ataką.

08:10 | Rusija perkelia savo pajėgas iš Sirijos

Rusija skubiai perkelia savo pajėgas į Ukrainą iš Sirijos, tviteryje rašo prezidento kanceliarijos vasdovas Michailas Podoliakas.

„Maskva pasiduoda savo pozicijoms arba įmeta keletą (nereikšmingų) malkų į karo duobę Ukrainoje. Viskas pagal planą, tiesa? Na, planas buvo puikus. Patikimas kaip šveicariškas laikrodis“, – rašė jis.

🇷🇺 is withdrawing forces from Syria by handing over ISIS military bases – Israel media. Moscow surrenders its position or throws a few (trifling) firewood into the pit of war in 🇺🇦. Everything is according to the plan, right? Well, the plan was great. As reliable as Swiss watch. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

07:55 | Per raketų išpuolį žuvo du vaikai

Rusijos karo nusikaltėliai raketomis smogė Pryvillia kaimui Luhansko srityje ir pražudė du vaikus, praneša regiono administracijos vadovas Serhijus Gaidajus.

Po sprogimo po griuvėsiais liko apie 60 žmonių, pranešė „Reuters“.

#Russian war criminals hit the village of Pryvillia, #Luhansk region with "Grads" and killed two children, reports Serhiy Haidai, head of regional administration. pic.twitter.com/T6Z7otfpgT

07:44 | Rusija kasdien karui Ukrainoje išleidžia apie 900 mln. dolerių

Pasak karinių naujienų portalo SOFREP vyriausiojo redaktoriaus Seano Spoontso, Rusija turi mokėti Ukrainoje kovojantiems kariams, aprūpinti juos raketomis ir remontuoti prarastą ar sugadintą karinę įrangą. Tam kasdien išleidžiama apie 900 mln. dolerių.

07:36 | G7 šalių vadovai surengs vaizdo skambutį su Zelenskiu

JAV Prezidentas Joe Bidenas ir kiti G7 šalių vadovai sekmadienį surengs vaizdo pokalbį su Volodymyru Zelenskiu, taip parodydami vienybę prieš Pergalės dieną, per kurią Prezidentas Vladimiras Putinas paprastai surengia didžiulį karinį paradą Maskvoje.

07:07 | Chersone laikomi ir kankinami 500 gyventojų

Rusijos pajėgos rūsiuose laiko ir kankina apie 500 Chersono gyventojų.

„Tarp jų yra aktyvistų, veteranų, žurnalistų, deputatų“, – sakė Ukrainos prezidento nuolatinė atstovė Kryme Tamila Tasheva.

Jos teigimu, Chersone rusai veikia pagal tą patį scenarijų, kuris 2014 m. buvo Kryme: iš pradžių įžengė rusų kariuomenė, „paskui buvo sunaikintas informacinis laukas, aktyvistai ir žurnalistai, tada surengtas vadinamasis referendumas“.

Russian occupiers keep in basements and torture about 500 Kherson residents



Among them, there are activists, veterans, journalists, deputies,–Permanent Representative of the President of Ukraine to Crimea said https://t.co/zbrPgM1Anr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 7, 2022

07:02 | Ukraina rengia kontrapuolimą Charkive

Ukrainos pajėgos nufotografuotos rengiančios kontrapuolimą Charkivo srityje, praneša Sky News.

Ukrainos šiaurės rytuose esantis Charkivas yra antras pagal dydį šalies miestas ir tebėra pagrindinis Rusijos apšaudymo taikinys.

06:53 | Juodojoje jūroje Ukrainos pajėgos apgadino 1 ir sunaikino dar 2 rusų laivus

Ukrainos pietinė operatyvinė vadovybė pranešė, kad, panaudojusi bepiločius orlaivius Bayraktar, sunaikino du Rusijos Raptor klasės patrulinius laivus, o dar vieną gerokai apgadino Rusijos okupuotos Gyvatės salos rajone.

06:33 | Didesnė Jungtinės Karalystės karinė parama Ukrainai

Jungtinė Karalystė skirs dar 1,3 mlrd. svarų sterlingų karinę paramą Ukrainos pajėgoms, kovojančioms su Rusijos invazija.

06:18 | Rusija skelbia, kaip ruošiasi gegužės 9-ajai

Rusijos gynybos ministerija pateikė išsamią informaciją apie orlaivius, kurie bus demonstruojami per Pergalės dienos skrydį virš Maskvos.

Kaip rašo CNN, ministerija nurodė, kad „77 lėktuvai ir sraigtasparniai“ bus demonstruojami skrydžio metu. Toks skaičius esą pasirengtas atsižvelgiant, kad praėjo 77metai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Balandžio 28 d. paskelbtame ministerijos pranešime teigiama, kad svarbiausi parodos akcentai yra šie:

Strateginių raketų nešėjai Tu-95MS;

Tu-160 „Baltoji gulbė ", suporuotas su oro tanklaiviu Il-78;

Naikintuvai MiG-29, Su-35S ir MiG-31;

Naujausias penktos kartos orlaivis Su-57;

Tolimojo nuotolio bombonešiai Tu-22M3;

Il-80 oro desanto vadavietė;

Sraigtasparniai Ka-52, Mi-28N, Mi-24, Mi-8;

Didžiausias pasaulyje transporto sraigtasparnis Mi-26.

Naudodama Kremliaus patvirtintą kalbą Rusijos invazijai į Ukrainą apibūdinti, ministerija teigė: „Pirmą kartą aštuoni naikintuvai MiG-29SMT praskris virš Raudonosios aikštės raidės „Z“ forma, kad paremtų Rusijos kariškius, dalyvaujančius specialioje karinėje operacijoje Ukrainoje“.

06:08 | Du Luhansko srities gyventojai žuvo per Rusijos aviacijos smūgį

Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, gegužės 7 d. Rusijos pajėgoms atakavus mokyklą, kurioje prieglobstį rado Bilohorivkos kaimo gyventojai, iš įvykio vietos kol kas iškasti du kūnai.

06:05 | Zelenskis: ruošiamasi tolimesniam humanitarinių koridorių atidarymui

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas apie padėtį Mariupolyje savo naktiniame pranešime sakė, kad vis dar stengiamasi evakuoti „visus didvyrius, kurie gina“ miestą.

„Tai nepaprastai sunku. Tačiau tai yra svarbu. Esu įsitikinęs, kad visi supranta pagrindinę sunkunumų priežastį, taip pat, kur yra priežastis.

<…> Tačiau mes neprarandame vilties. Mes nesustojame. Kiekvieną dieną ieškome diplomatinio varianto, kuris galėtų pasiteisinti“, – sakė jis.

Jis taip pat pridūrė, kad ruošiamasi tolesniam humanitarinių koridorių atidarymui visiems Mariupolio ir aplinkinių gyvenviečių gyventojams.

6:00 | Iš „Azovstal“ evakuota daugiau nei 300 žmonių

Iš „Azovstal“ evakuota daugiau nei 300 žmonių. Beveik visi jie - civiliai. Dabar rengiamasi evakuoti sužeistuosius ir gydytojus, praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

– Ukrainos premjero pavaduotoja Irina Vereščuk pranešė apie humanitarinių operacijų Mariupolyje sėkmę. Ji patvirtino, kad civilių gyventojų evakuacija baigta – iš slėptuvių evakuotos pažeidžiamiausios gyventojų grupės.

– Okupuoto Chersono aplinkėse Rusija ketina suteikti Rusijos pilietybę ukrainiečiams bei įvesti rublį, įspėja Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė, ombudsmenė Liudmyla Denisova. Ji pridūrė, kad prieš okupaciją nusiteikę gyventojai yra kankinami – šiuo metu kankinimo kamerose laikoma daugiau nei 500 žmonių.

– Daugiau nei 40 Rusijos į nelaisvę paimtų Ukrainos karių ir civilių, tarp jų 11 moterų ir dvasininkas, buvo išlaisvinti per apsikeitimą karo belaisviais, penktadienį pranešė Kyjivas.

– Ukrainos ginkluotosios pajėgos Nikolajevo srityje sunaikino amunicijos sandėlį ir 20 Rusijos armijos karinės technikos vienetų, praneša Generalinis štabas.

– Pirmą kartą Ukrainos kariuomenė pareiškė, kad Rusijos pajėgos pradėjo sprogdinti tiltus, kad sulėtintų Ukrainos kontrpuolimą šiaurės rytuose.

– Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidai pranešė, kad Rusijos pajėgos numetė bombą ant pastato, kuriame „beveik visas Luhansko srities Bilohorivkos kaimas slėpėsi“ nuo rusų apšaudymo, kanale Telegram pranešė „The Kyiv Independent“.