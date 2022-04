Karas Ukrainoje gąsdina turistus, kai kurie keliautojai nusprendė nevykti į Lietuvą

Karas Ukrainoje veikia ir Lietuvos turizmo sektorių. Kurortų atstovai pasakoja, kad kai kurie užsieniečiai, pavyzdžiui, vokiečiai, atšaukinėja keliones į Lietuvą. Be to, pastaruoju metu mažėja turistų iš Rusijos ir Baltarusijos. Kurortai skaičiuoja, kad ši vasara bus jau trečia iš eilės, kai turizmo sektoriui tenka taikytis prie sudėtingos situacijos. Baiminamasi, kad dėl to savivaldybės susidurs su nuostoliais.