  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kanapės su miniatiūriniais stiklo gabaliukais aptiktos ir Lietuvoje

2025-10-29 10:10 / šaltinis: BNS
2025-10-29 10:10

Kanapės su stiklo gabalėliais jau aptiktos ir Lietuvoje, trečiadienį pranešė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD).

Kanapės su stiklo gabalėliais jau aptiktos ir Lietuvoje, trečiadienį pranešė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD).

0

NTAKD informuoja, kad Europos valstybėse vis pasitaiko atvejų, kuomet džiovintose kanapėse yra randama mažų stiklo gabalėlių, kurie gali kelti pavojų vartotojų sveikatai.

Randami stiklo gabalėliai yra labai maži, todėl dėl jų dydžio, skaidrumo ir pasiskirstymo augalinėje medžiagoje yra sunku juos pamatyti plika akimi. Tokios kanapės dažniausiai turi neįprastą blizgesį, gali palikti skaidrių likučių ant rankų jas palietus.

Manoma, kad stiklo gabalėliai pridedami siekiant padidinti kanapių svorį, pagerinti jų išvaizdą, imituojant daugiau tetrahidrokanabinolio (THC) turinčias kanapių veisles.

