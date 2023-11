Kaltinamiesiems riaušių byloje Misiūnui ir Jalago skirtas namų areštas

„Kaltinamiesiems Arnoldui Misiūnui ir Vadimui Jalago yra pakeistos kardomosios priemonės į griežtesnes, abiems yra skirtas namų areštas“, – trečiadienį paskelbė teisėja Zina Vilnienė.

Teisėjų kolegija už nedalyvavimą lapkričio 15 dienos posėdyje V. Jalago taip pat paskyrė 300 eurų baudą.

Abiem vyrams iki šiol buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti bei registravimasis policijos įstaigoje.

Abu kaltinamieji dalyvavo trečiadienio posėdyje.

Praėjusį trečiadienį prokurorai prašė suimti šiuos du kaltinamuosius. A. Misiūnas anksčiau yra sulaukęs baudos už neatvykimą į teismą be pateisinamos priežasties.

Praėjusį penktadienį teismas taip pat galutinai nusprendė, kad suimtas turi būti kaltinamasis Lukas Dolotovas, kuris dalyvavo tik pirmajame, balandžio 26 dieną vykusiame, posėdyje.

Trečiadienį teismas tęsė nukentėjusiojo Vaido Maziliausko, vadinamosios Dialogo grupės pareigūno, apklausą.

Iš jam klausimus uždavusio kaltinamojo Antano Kandroto, pravarde Celofanas, ir vėl buvo atimtas mikrofonas.

„Jūsų nuomone, žodis gaidys – tai šmeižtas ar ne?“ – nukentėjusiojo klausė A. Kandrotas.

„Ar žodis gaidys yra įžeidimas?“ – pakartotinai teiravosi kaltinamasis.

Šioje byloje už grotų kol kas yra tik vienintelis kaltinamasis – Dominykas Ščeglovas. Jis kalėjime atlieka bausmę už kitus nusikaltimus.

Neseniai Ispanijoje sulaikytas ieškomas kaltinamasis riaušių prie Seimo byloje Arnoldas Kriskis. Paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad vyras slapstosi Taragonos mieste. Jis Lietuvai kol kas neperduotas.

Per posėdžius Vilniaus miesto apylinkės teismas apklausia per 2021 metų rugpjūtį per riaušes prie Seimo nukentėjusius Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir Vilniaus apskrities policijos pareigūnus.

Nukentėjusiais pripažinti 25 pareigūnai, daugiausia – VST darbuotojai.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymi, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, riaušių metu kai kurie asmenys tai ir darė, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.