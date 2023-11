Teismas nubaudė Misiūną ir dar tris riaušių dalyvius: privalės susimokėti

Už nedalyvavimą lapkričio 8 dienos posėdyje be pateisinamos priežasties baudomis po 300 eurų nubausti Žydrūnas Kamarovas, kovotojas Arnoldas Misiūnas, Arūnas Slonkus ir Arturas Točilovas, per posėdį trečiadienį pranešė teisėja Zina Vilnienė.

Į posėdį trečiadienį neatvyko keletas nuteistųjų – vienas per advokatą pranešė, kad neturi lėšų atvykti į teismą, vasarą buvo sužalotas, kurį laiką negalėjo dirbti. Kitas kaltinamasis per advokatą pranešė, kad gimdo žmona.

Už nedalyvavimą teismo posėdyje be pateisinamos priežasties būrys kaltinamųjų baudomis buvo nubausti ir anksčiau – iš viso dabar nubausta apie 30 kaltinamųjų ir vienas advokatas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaltinimai riaušių prie Seimo byloje yra pareikšti 87 asmenims, į posėdžius, kaip įprasta, visi jie nesusirenka. Beveik visi kaltinamieji yra laisvėje.

REKLAMA

Neseniai Ispanijoje sulaikytas ieškomas kaltinamasis riaušių prie Seimo byloje Arnoldas Kriskis. Paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad vyras slapstosi Taragonos mieste.

Per posėdžius Vilniaus miesto apylinkės teismas apklausia per 2021 metų rugpjūtį per riaušes prie Seimo nukentėjusius Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir Vilniaus apskrities policijos pareigūnus.

Nukentėjusiais pripažinti 25 pareigūnai, daugiausia – VST darbuotojai.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

REKLAMA

REKLAMA

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymi, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, riaušių metu kai kurie asmenys tai ir darė, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.