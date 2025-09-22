Kaišiadorių rajone vyras įpūtė 4,40 promiles

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 17.40 val. Pravieniškių kaime neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1982 m.) smurtavo prieš kitą neblaivų vyrą (gim. 1975 m.).
Galimai nuo smurto nukentėjusiam žmogui tap pat buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,40 prom.
Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
