TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaišiadorių rajone vyras įpūtė 4,40 promiles

2025-09-22 11:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 11:10

Kaišiadorių rajone sekmadienį, kaip įtariama, nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas 4,40 prom. neblaivumas.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Kaišiadorių rajone sekmadienį, kaip įtariama, nuo smurto nukentėjusiam vyrui nustatytas 4,40 prom. neblaivumas.

0

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 17.40 val. Pravieniškių kaime neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1982 m.) smurtavo prieš kitą neblaivų vyrą (gim. 1975 m.).

Galimai nuo smurto nukentėjusiam žmogui tap pat buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,40 prom.

Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Įvykio aplinkybės tiriamos.

