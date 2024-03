Kai skaudą dantį, nors replėmis rauk: kur galima gauti skubią odontologo pagalbą naktį ar savaitgalį?

Kur reikėtų kreiptis skubios odontologinės pagalbos ir kokių paslaugų galima tikėtis nemokamai, portalas tv3.lt pasiteiravo Valstybinės ligonių kasos (VLK).

Jos specialistų aiškinimu, norint gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas tirk planines, tiek skubias odontologines paslaugas, beveik visada pirmiausia reikia kreiptis į gydytoją odontologą gydymo įstaigoje, kurioje pacientas prisirašęs.

„Kiekviena šeimos medicinos įstaiga, t. y. poliklinika, šeimos medicinos centras ar klinika, sudariusi sutartį su ligonių kasa, turi užtikrinti, kad joje prirašyti pacientai gautų ligonių kasų apmokamą pirminę odontologinę pagalbą.

REKLAMA

REKLAMA

Pirminei odontologinei pagalbai priskiriamos nespecializuotos dantų, dantenų, žandikaulio, liežuvio, burnos gleivinės ligų diagnostikos ir gydymo bei vaikų dantų ėduonies profilaktikos paslaugos. Jas gali teikti pati apdrausto paciento poliklinika. Jeigu tokios galimybės ji neturi, sudaro sutartį su kita gydymo įstaiga, kuri ir teikia pirminę odontologinę pagalbą poliklinikoje prisirašiusiems žmonėms. Kreipiantis į gydytoją odontologą dėl pirminės odontologinės pagalbos siuntimo nereikia“, – aiškino ligonių kasų specialistai.

REKLAMA

Skubiu atveju – į kitą įstaigą

Kreiptis į polikliniką, kurioje žmogus yra prisirašęs, tai pat reikia ir tuo atveju, kai būtina skubi odontologinė pagalba.

Jei skubios odontologinės (skausmo, pūlinio atveju ir pan.) pagalbos prireikia poliklinikos nedarbo metu, švenčių dienomis, po įstaigų darbo valandų – reikia kreiptis į įstaigą, su kuria poliklinika ar šeimos medicinos centras yra sudaręs sutartį dėl šių paslaugų teikimo.

Ar būtinoji pagalba reikalinga, sprendžia pacientą apžiūrėjęs gydytojas odontologas, atsižvelgdamas į skausmo intensyvumą, spontaniškumą, trukmę ir panašiai.

REKLAMA

REKLAMA

„Todėl gyventojams labai svarbu iš anksto išsiaiškinti, kur kreiptis odontologinės pagalbos, kai gydymo įstaiga, prie kurios žmogus yra prisirašęs, nedirba. Apie tai galima pasiteirauti gydymo įstaigos registratūros darbuotojų.

Taip pat ši informacija privalo būti skelbiama ir gydymo įstaigų skelbimų lentose, jų interneto svetainėse. Kur kreiptis pagalbos po darbo valandų, patogu sužinoti ir ligonių kasų interneto svetainėje“, – aiškino VLK.

Ar danties traukimas – skubi pagalba?

Paklausta, kokios konkrečiai odontologinės paslaugos priskiriamos skubiai pagalbai, VLK paaiškino, kad dantų ir dantų šaknų traukimas gali būti priskiriama tiek planinei, tiek būtinajai pagalbai:

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ūmus danties skausmas, sutinimas, pūliavimas gali būti priskiriamas būtinajai pagalbai, o jei danties neskauda – planinei pagalba.“

Jei skubios odontologinės (skausmo, pūlinio atveju ir pan.) pagalbos prireikia poliklinikos nedarbo metu, švenčių dienomis, po įstaigų darbo valandų – reikia kreiptis į įstaigą, su kuria poliklinika ar šeimos medicinos centras yra sudaręs sutartį dėl šių paslaugų teikimo.

Be to, pažymima, kad visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, įskaitant nedraustus, be siuntimo nemokamai teikiama būtinoji odontologinė pagalba.

„Pavyzdžiui, esant dideliam nenumalšinamam skausmui. Ar būtinoji pagalba reikalinga, sprendžia pacientą apžiūrėjęs gydytojas odontologas, atsižvelgdamas į skausmo intensyvumą, spontaniškumą, trukmę ir panašiai“, – nurodė ligonių kasų specialistai.

REKLAMA

Tuo metu privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti pacientai, ketinantys dantis gydytis ne toje gydymo įstaigoje, kurioje prisirašę, turėtų iš anksto pasidomėti, ar ji yra sudariusi sutartį su TLK ir dėl kokių paslaugų, t. y., kokios įstaigos teikiamos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

„Gydymo įstaigoje pacientas privalo būti supažindintas su mokamų paslaugų kainomis, jų teikimo tvarka, jam turi būti išsamiai paaiškinta iš PSDF apmokamų ir įstaigos siūlomų brangesnių paslaugų pranašumas, suteikta informacija, kada pacientas gali gauti jam reikalingą paslaugą nemokamai ar iš dalies mokamai. Savo apsisprendimą ir sutikimą mokėti už paslaugas pacientas turi patvirtinti parašu“, – tvarką priminė ligonių kasos.

REKLAMA

Dantį išraus už papildomą mokestį

Tuo metu kiaurą parą skubią odontologinę pagalbą teikiančios Vilniuje esančios Žalgirio klinikos vadovas pasakojo, kad dar neseniai net pacientui pageidaujant skaudančio danties išrauti įstaigoje negalėjo. Šiuo metu ligoninė grąžino galimybę skubiu atveju suteikti daugiau paslaugų. Tiesa, jos yra mokamos. „Pagal būtinąja pagalbą galėjome teikti tik nuskausminimą, pūlinio atvėrimą ir kraujavimo stabdymą. Dabar teikiama ir šią būtinąją pagalbą – jei pacientas nori, galime tiek pašalinti dantį, tiek atverti nervą, galiausiai – net įdėti implantą. Bet šie dalykai yra mokami“, – kalbėjo Žalgirio klinikos laikinasis direktorius Dalius Matkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors klinikoje ir anksčiau buvo galimybė susimokėjus gauti tokią būtinąją pagalbą, dėl pacientų skundų, žmogiškųjų resursų trūkumo į juos atsakinėti, buvusios vadovės sprendimu tokios priemokos galimybę buvo nutraukta.

Nesant galimybės problemą spręsti „čia ir dabar“, pacientai priversti laukti pirmadienio, kol galės pakliūti į privačią įstaigą arba savo polikliniką, kurioje lankosi įprastai.

„Anksčiau žmogus negalėjo naktį atvykęs su skausmu išsirauti danties, nes tiesiog nebuvo tokios paslaugos. Būna ir tokių atvejų, kai atvažiuoja, sako, roviausi su replėmis, paliko šaknį, bet vis tiek skauda. Tai dabar situacija pasikeis“, – kalbėjo D. Matkevičius.

REKLAMA

Jis pasakojo, kad dar viena pacientams palanki naujovė – leidimas specialistams laisviau išrašyti siuntimus.

„Sveikatos ministro įsakymas nuo šių metų labai pakeitė visą paciento kelionę pas specialistus – atrišo rankas, kad iš priėmimo skubios pagalbos skyriaus gydytojas iš karto gali rašyti siuntimą į mūsų konsultacinę polikliniką, paciento neišsiunčiant atgal į pirminį lygį. Manau, gerą rezultatą pamatysime ne iškart, po kokio gero pusmečio.

Taip pat dar yra ir skatinamosios priemonės iš valstybės, kad mažintų paciento eiles pirminėje grandyje – jei mato specialistas, kad jam reikia kitos specialisto konsultacijos, išrašo siuntimą, kad nebūtų tuščias paciento varymas atgal į pirminį lygį“, – pasakojo D. Matkevičius.

Pas kai kuriuos žmones dantų gydytojai vyks į namus: „Kiekvieną savaitę sulaukiame po keletą skambučių“: