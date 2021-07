Jūros šventė – jau ant nosies: policija ir gelbėtojai pataria, kaip likti saugiems

Klaipėdos policija ragino ypač saugotis ilgapirščių, o gelbėtojai paaiškino, kada saugiausia maudytis.

Patruliuos ir šventės zonoje, ir keliuose

Klaipėdos policija Jūros šventei ruošiasi intensyviai. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Viešosios tvarkos tarnybos viršininko Dariaus Petraičio, saugumui ir viešosios tvarkos užtikrinimui masinių renginių metu policija skiria ypatingą dėmesį.

Jūros šventės renginių teritorijoje patruliuos sustiprintos pareigūnų pajėgos – apie 200 pareigūnų daugiau nei įprastai. Pareigūnams į pagalbą ateis policijos rėmėjai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai.

„Šiemet pirmą kartą didžiausios uostamiestyje šventės metu jodami žirgais patruliuos ir raitosios policijos pareigūnai. Tvarką šventės zonoje prižiūrės ir Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistai“, – portalui tv3.lt sakė D. Petraitis.

Policija atidžiai stebės ir automobilių judėjimą – patruliuos ne tik Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai, bet jiems talkins ir Lietuvos kelių policijos ekipažai.

Policijos pajėgos daugiausiai dėmesio skirs eismo ribojimams ir kontrolei Jūros šventės renginių zonoje, sieks užtikrinti eismo saugumą ir stabdys neblaivius vairuotojus. Visą šventinį savaitgalį įvairiose vietose ir įvairiu laiku bus tikrinamas visų eismo dalyvių – vairuotojų, dviratininkų ir važiuojančių paspirtukais – blaivumas.

Pataria saugotis ilgapirščių

Artėjant Jūros šventei, Klaipėdos policija pažėrė patarimų, kaip apsisaugoti nuo nemalonumų masinių susibūrimų vietose. Svarbiausia – neprarasti budrumo, o taip pat rūpintis savo saugumu.

Pareigūnų teigimu, bene dažniausiai šventinę nuotaiką žmonėms sugadina kišenvagiai, todėl patariama masinių renginių metu nelaikyti ir nesinešioti piniginių, mobiliojo ryšio telefonų ar kitų vertingų daiktų atviruose krepšiuose, užpakalinėse kelnių kišenėse ar kitose, lengvai prieinamose vietose.

„Nelaikykite piniginėje užrašytų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų. Grynųjų pinigų patariama turėti tiek, kiek planuojate išleisti, jei ką nors perkate, nelaikykite plačiai atvertos piniginės – nedemonstruokite, kiek joje yra pinigų. Vertingų daiktų net ir trumpam nepalikite be priežiūros, nepalikite jų ir automobiliuose“, – sakė D. Petraitis.

Pasak jo, vykti į šventės renginius rekomenduojama viešuoju transportu, o jei vykstate automobiliu – nepažeiskite kelio ženklų ir kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

Klaipėdos Viešosios tvarkos tarnybos viršininkas pridūrė, kad miesto Atgimimo aikštėje, šeštadienį ir sekmadienį, liepos 24 – 25 d., stovės Klaipėdos apskrities VPK prevencinė palapinė.

„Čia Klaipėdos bendruomenės pareigūnai pristatys policininko profesiją, suteiks informacijos kaip pasirūpinti savo turto saugumu, konsultuos saugios kaimynystės grupių veiklos ir kitais klausimais. Prie palapinės budės ir mobilus nusikalstamų veikų registravimo policijos ekipažas”, – sakė jis.

Gelbėtojai darbuosis pilnu pajėgumu

„Klaipėdos paplūdimių“ direktoriaus pavaduotojas, gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki atskleidė, kad per Jūros šventę gelbėtojai budės paplūdimiuose ir stebės Danės upę mieste.

„Pliažuose įprastu režimu dirbs, <...> komplektacija pilna. Papildomai gelbėtojai budės Danės upėje su kateriu – prižiūrės saugumą varžybų metu, koncertuose prie kruizinio terminalo. Visas dienas iki 3 val. nakties gelbėtojai budės su kateriu. Rytoj, penktadienį, pradeda nuo 12 val. dienos budėti“, – pasakojo A. Siakki.

Paklaustas, ar kasmet per Jūros šventę gelbėtojams padaugėja darbo, specialistas atsakė, kad dažniausiai lemiamas faktorius yra oro sąlygos.

„Prie jūros viskas priklauso nuo orų, bangavimo. Aišku, darbų padaugėja, nes Klaipėdos svečiai nori ne tik Jūros šventėje dalyvauti mieste, bet ir ateina prie jūros. Upėje visko pasitaiko, irgi nuo orų priklauso: nuo tiltų bando šokinėti, nuo kranto, ir išgėrusių yra. Visko būna, tenka gelbėti, padėti. Darbo užtenka“, – dalinosi gelbėtojų vadovas.

„Klaipėdos paplūdimių“ direktoriaus pavaduotojas nurodė, kad maudynių sąlygos prie jūros sparčiai keičiasi. Šiuo metu iškelta geltona vėliava, tačiau vėjas prie jūros smarkėja.

„Vakar dienos metu raudona vėliava buvo, vėjas nusilpo, tai vakare geltoną pakabinome. Šiandien kol kas geltona, bet neaišku, kokios bangavimo sąlygos ir vėjas bus po pietų ar vakare. Tas pats ir per Jūros šventę – kol kas neaišku dėl oro sąlygų, bangavimo ir traukos į jūrą“, – svarstė A. Siakki.

Jo teigimu, kai kurie poilsiautojai vis tiek nekreipia dėmesio į drausminančią raudoną vėliavą, gelbėtojų perspėjimus nesimaudyti.

Svarbu sekti vėliavas ir mažiau svaigintis

Gelbėtojų vadovas dalinosi naudingais patarimais – pirmiausia atėjus į paplūdimį svarbu atkreipti dėmesį, kokia vėliava plevėsuoja ant gelbėtojų posto, o tada laikytis maudymosi nurodymų.

„Jeigu nežinote vėliavų reikšmės, galite paklausti gelbėtojų. Dvi vėliavos kabo. Viršutinė – raudona arba geltona – reiškia, kad gelbėtojai budi. Apatinė vėliava – arba raudona, jeigu draudžiama maudytis, arba geltona, jeigu galima. Vėliavų reikšmės yra prie kiekvieno centrinio įėjimo į Klaipėdos paplūdimius ir ant kiekvienos persirenginėjimo kabinos, <...> be to, per garsiakalbį gelbėtojai praneša apie vėliavos reikšmę“, – vardijo specialistas.

Esant geltonai vėliavai, išsimaudyti galima, bet visada reikia būti atidesniems, atsargiems, minėjo A. Siakki. Svarbu atkreipti dėmesį į ženklus, kuriuos stato prie duobių: „Duobė – maudytis draudžiama.“ Tuose vietose, kur pažymėtos duobės – šiukštu nesimaudyti, o ypač ten neleisti vaikų.

„Ant kiekvienos persirenginėjimo kabinos yra gelbėtojų telefono numeris <...> ir būdelių numeracija. Jeigu kažkur nelaimė įvyksta, pažiūrėjus į gelbėtojo kabiną, pamačius numerį ir pranešus, jau gelbėtojai žinos, kur reikės pagalbos“, – pridūrė „Klaipėdos paplūdimių“ direktoriaus pavaduotojas.

„Galite drąsiai gelbėtojų klausti, kur saugiau maudytis, kur yra sekluma. Taip pat reikia už plūdurų neplaukti ir rūpintis savo saugumu“, – rekomendavo A. Siakki.

Jis nurodė, kad mieste svarbu nešokinėti į vandenį nuo tiltų, nuo kranto. A. Siakki ragino mažiau vartoti alkoholinių gėrimų: „Kai išgeria alkoholio, kartais neapskaičiuoja – nepamato, kur eina ir kartais įkrenta į upę nuo krantinės.“

Be to, plaukiant pramoginiais laivais, tarkime, kateriais būtina apsivilkti gelbėjimo liemenes.

Rizikuojama dėl Covid-19

Portalas tv3.lt primena, kad Jūros šventė uostamiestyje vyks šį penktadienį–sekmadienį. Dėl masinio renginio saugumo nerimauja epidemiologai, o pati Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbta raudonąja zona pagal Covid-19 atvejų skaičių.

Tačiau šventės organizatoriai tikina, kad situaciją vertina labai rimtai. Ir net žada, kad koncertuose linksmintis galės tik galimybių pasus ar greituosius testus turintys žmonės.

Su saugos priemonėmis ant prekybininkų rankų bei veidų, tradicinė šventės mugė taip pat neatšaukta. Organizatoriai nelaužo ir dar vienos tradicijos – dalyvių eisenos centrinėmis gatvėmis.

Tačiau, anot sveikatos specialistų, būtent jos susirinkę pažiūrėti ir vienas šalia besigrūdantis žmonės ir gali tapti koronoviruso židiniu, kuris pasklis visoje Lietuvoje, mat į Jūros šventę suvažiuoja žmonės iš visos šalies.