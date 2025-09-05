Jurbarke – pavojinga gelbėjimo operacija: žmogus įkrito į 20 metrų gylio šulinį

Į šulinį įkritusio žmogaus gelbėjimo operacija – sudėtinga. Šulinys gilus, todėl Jurbarko ugniagesių įrangos išgelbėti nelaimėlį nepakanka.
Į pagalbą skuba Kauno gelbėtojai su specialia įranga. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, kad pranešimas apie nelaimę Jurbarke, Algirdo g., rugsėjo 5 d. gautas apie 13 val. 31 min. Ugniagesiams buvo pranešta, kad į šulinį įkrito žmogus.
Atvykę ugniagesiai nustatė, kad žmogus yra įkritęs į maždaug 20 metrų gylio šulį. Vietos gelbėtojų įrangos pasiekti žmogų neužtenka. Todėl skubiai buvo kreiptasi pagalbos į kolegas Kaune. Kauno ugniagesiai su aukštalipių įrangą iš karto nuskubėjo į Jurbarką.
