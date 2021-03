Jūratė Cvilikienė. Ruošiatės skolintis pinigų: trapi riba tarp norų ir būtinybės

Paskola – tai mums suteikti pinigai, kuriais mes gauname teisę naudotis, tačiau anksčiau ar vėliau privalome juos grąžinti sutartomis sąlygomis. Taigi, atsakingas skolinimasis apima tinkamą savo galimybių grąžinti skolą įvertinimą, visišką atsakomybę už šį finansinį įsipareigojimą ir teisingai pasirinktus skolinimosi motyvus. Jei šiuos aspektus įvertiname sąmoningai ir objektyviai, skolinantis problemų kilti neturėtų.

Tarp „man reikia“ ir „aš noriu“

Svarbiausias klausimas prieš skolinantis pinigus – kodėl mums prireikė tai daryti. Finansų valdymo ekspertai rekomenduoja skolintis tik tuomet, kai gautais pinigais siekiama sukurti vertę – pavyzdžiui, investuojant į išsilavinimą, verslo idėją ar įsigyjant kasdienybę pagerinantį daiktą.

Tuo tarpu kai norima patenkinti impulsyvius savo norus ar nebūtinuosius poreikius, verčiau atsisakyti skolinimosi idėjos ir tam tikslui pinigų susitaupyti.

Pagrindinė taisyklė paprasta – nesiskolinkite pinigų tam, kas nėra būtina ir prasminga. Besaikis impulsyvių norų tenkinimas ilgainiui atveda prie asmeninių finansų krizės ir stabdo progresą – tampa daug sunkiau sukaupti finansinę pagalvę ar prasmingoms investicijoms reikalingą sumą, nes papildomos lėšos išnaudojamos netikslingai.

Vis tik kartais, net ir neturėdami pakankamai pinigų šią akimirką, brangesnį neplanuotą daiktą esame priversti įsigyti, kad galėtume veikti kasdienybėje. Pavyzdžiui, netikėtai sugedus buitinei technikai, kompiuteriui ar automobiliui. Tokiais atvejais skolinimasis tampa neišvengiamas, tai padeda sumažinti šiandien mums tenkančią būtinųjų išlaidų naštą ir netikėtai ištikusius nemalonumus išgyventi lengviau.

Ar esame pajėgūs grąžinti?

Prieš skolinantis taip pat svarbu įsitikinti, kad pasiskolintus pinigus sutartomis sąlygomis pajėgsite atiduoti. Jei dėl to nesate tikri, verčiau sumažinkite savo poreikius arba pradėkite taupyti ir tik turėdami atitinkamą finansinę pagalvę svarstykite apie skolinimąsi.

Svarbu atminti ir tai, kad net skolinantis iš tėvų, artimųjų ir draugų, įsipareigojimus grąžinti skolą turime vykdyti.

Įvertinti savo skolinimosi galimybes padės paprastas pratimas. Iš savo kasmėnesinių pajamų atimkite įmokas visiems iš anksčiau turimiems finansiniams įsipareigojimams dengti, o taip pat ir naujos skolos mėnesio įmokų dalį. Jums turėtų likti ne mažiau 60-70 proc. mėnesio pajamų, kurias skirsite būstui ir įprastoms išlaidoms, pavyzdžiui, maistui, pramogoms, drabužiams, bei taupymui ar periodiniam investavimui.

Taigi, jei suma, skirta finansiniams įsipareigojimams dengti, neviršija 30-40 proc., galite svarstyti apie paskolą, tačiau jei šią sumą gerokai perlipat, verčiau skolinimosi idėjos šiuo atveju atsisakykite.

Taip pat svarbu įvertinti savo galimybes paskolos įmokas dengti ne tik skolinimosi pradžioje, bet ir per visą skolinimosi laikotarpį, nes ilgesniu laikotarpiu gali nutikti neplanuotų pajamų pokyčių.

Pavyzdžiui, finansinės institucijos, svarstydamos paskolos suteikimo galimybę, atlieka vadinamus „streso testus“ ir modeliuoja skirtingus variantus, kurie gali įvykti pasikeitus žmogaus pajamoms ar paskolos palūkanoms.

Pabandykite tokius testus atlikti ir patys. Planuodami finansus ir per šį laikotarpį galimai atsirasiančias išlaidas, įsipareigojimus, galėsite numatyti, ar kuriuo nors metu neiškils sunkumų grąžinant paskolą. Toks galimybių įsivertinimas padės užtikrinti, kad įmokos mokamos laiku – tai svarbu formuojant teigiamą kredito istoriją ir santykius su tais, kurie jums skolina pinigų.

Būtinai išstudijuokite palūkanas ir sąlygas

Bene svarbiausi veiksniai, vertinant paskolos suteikimo sąlygas, yra palūkanos ir administraciniai mokesčiai, kuriuos mokėsite kartu su pasiskolinta konkrečia pinigų suma. Todėl bet kuris pirkinys, kuriam skolinatės už palūkanas, iš tiesų kainuos brangiau, nei jį įsigyjant iš savo sukauptų pinigų.

Ar tas pabrangimas jums priimtinas ir „pagal kišenę“ − tą būtina įvertinti prieš priimant sprendimą skolintis.

Dėl šios priežasties neatsakingu skolinimusi dažniausiai laikomos greitosios paskolos, kurių ir palūkanų norma, ir kiti mokesčiai yra ypač aukšti. Dėl aukštos palūkanų normos pirkinių kaina per trumpą laiką ženkliai išauga. Be to, palūkanos nėra vienintelis pasiskolintus pinigus „pabranginantis“ veiksnys − būtina atkreipti dėmesį į dažnai taikomus kredito suteikimo, jo administravimo ir panašius mokesčius.

Vertinant sąlygas taip pat rekomenduojama dėmesį atkreipti į paskolos trukmę. Verčiau įsiskolinimus grąžinti kiek įmanoma greičiau, nes ilgainiui tai lengvina jums tenkančią finansinę naštą, o kartu leidžia sumažinti mokamų palūkanų sumą ir taip už pirkinį mokėti mažiau.

Įvertinkite dukart, ar lengvesnis paskolos prieinamumas dėl pernelyg išsitęsusio paskolos laikotarpio jums tikrai naudingas – jei tikrai reikia, gal geriau pasispausti ir skolintis mažiau arba įmokas stengtis sumokėti per maksimaliai trumpą laikotarpį.

Jūratė Cvilikienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė

