Joninės neapsiėjo be nelaimių: žuvęs vaikinas, masinės muštynės ir neįprasti įvykiai

Joninės pasitiktos Šiauliuose per vadinamąją Jonvabalių naktį, visiems varduvininkams kabinami medaliai, atėję čia turi ir simboliškai nusiplauti rankas, apsivalyti.

Čia, Zubovų parke, netrūksta ir atrakcijų, pavyzdžiui, štai merginos mėto vainiką tol, kol jis užsikabina. Jeigu prireikė 10-ies bandymų, reiškiasi po 10-ies metų bus vestuvės.

Netoliese šventės dalyviai pina Joninių vainikus, buria iš žolelių.

Kaip ir daugumoje Joninių švenčių Lietuvoje, taip ir čia skamba dainos, gyventojai mėgaujasi alumi.

Per Jonines nepavyko išvengti nelaimių

Tiesa, per Jonines nepavyko išvengti ir nelaimių. Per ilgąjį Joninių savaitgalį, sekmadienį, Lietuvos keliuose fiksuoti 45 eismo įvykiai, per kuriuos sužaloti 11 asmenų, iš kurių vienas nepilnametis. Keturis eismo įvykius sukėlė prie vairo sėdę neblaivūs asmenys.

Vienas eismo įvykis buvo neįprastas: vyras policijai pranešė, kad jo sūnų, kuris važiavo „Yamaha“ motociklu, nuspyrė žirgas, kurio vadeliotoja – mergina, pasak portalo delfi.lt, paliko motociklininkui savo „Instagram“ paskyrą ir nujojo.

Policininkams darbo tikrai netrūko. Portalas delfi.lt taip pat skelbia, kad nuo sekmadienio 18:00 iki pirmadienio 5:00 Vilniaus apskrityje buvo sulaukta beveik 300 iškvietimų, iš kurių maždaug trečdalis susiję su smurtu, nusikaltimais asmeniui ir pavojumi gyvybei.

Joninių šventėje Naujojoje Vilnioje sekmadienį 22:00 kilo masinės muštynės, policijai ten prireikė ir pastiprinimo.

Panašiu laiku masinės muštynės kilo ir Elektrėnuose, kur pagal gautą pranešimą mušėsi aštuoni asmenys. Prieš pat vidurnaktį Genių gatvėje sostinėje kilo dar vienos masinės muštynės, kur santykius aiškinosi 20 žmonių, trys iš jų nukentėjo. Dar dvejos muštynės Vilniuje kilo prie barų po vidurnakčio.

Joninių nakties tragedija

Nepavyko išvengti tragedijos. Sekmadienį prieš vidurnaktį Vilniuje prie šio devynaukščio namo rastas žuvusio 20-mečio kūnas. Pirminiais duomenimis, apie 23:00 policija sulaukė kelių pranešimų apie įvykį Gerosios Vilties gatvėje.

Skambino ir žuvusiojo artimasis, sakė, kad vaikinas galimai iškrito pro langą penktame aukšte.

Į įvykio vietą pirmieji atvažiavę policijos pareigūnai skubino greitosios medikus, kurie vėliau nustatė, kad 20-metis nebegyvas. Įvykio aplinkybes toliau aiškinasi pareigūnai.

Nelaimės tęsėsi ir šiandien. Kelyje A2 Ukmergė–Vilnius, ties Širvintomis apie 12:00 valandą kemperiui sprogo padanga. Jis nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Į įvykio vietą išskubėjo tarnybos, yra nukentėjusiųjų. Įvykio vietoje susidarė kelių kilometrų ilgio spūstys.

Avarija magistralėje A2 (11 nuotr.) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) +7 Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Avarija magistralėje A2 (nuotr. tv3.lt) Netoli Širvintų apsivertė kemperis, yra nukentėjusių (nuotr. tv3.lt) Netoli Širvintų apsivertė kemperis, yra nukentėjusių (nuotr. tv3.lt) Netoli Širvintų apsivertė kemperis, yra nukentėjusių (nuotr. tv3.lt)