  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jonavoje girta moteris namuose peiliu sužalojo jaunesnį vyrą

2025-11-30 10:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 10:21

Jonavoje šeštadienį neblaivi moteris peiliu sužalojo vyrą namuose, skelbia Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Policija BNS Foto

Jonavoje šeštadienį neblaivi moteris peiliu sužalojo vyrą namuose, skelbia Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

0

„Lapkričio 29 d. apie 11.25 val. Jonavoje, A. Kulviečio g., namuose, kilus konfliktui, neblaivi 1964 m. gimusi moteris peiliu sužalojo 2001 m. gimusį vyrą. Jam suteikus medicininę pagalbą, toliau jis gydomas ambulatoriškai“, – rašo policija.

Teigiama, kad įtariamoji, kuri įvykio vietoje atsisakė tikrintis blaivumą, uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

