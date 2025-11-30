Jonavoje girta moteris namuose peiliu sužalojo jaunesnį vyrą

„Lapkričio 29 d. apie 11.25 val. Jonavoje, A. Kulviečio g., namuose, kilus konfliktui, neblaivi 1964 m. gimusi moteris peiliu sužalojo 2001 m. gimusį vyrą. Jam suteikus medicininę pagalbą, toliau jis gydomas ambulatoriškai“, – rašo policija.
Teigiama, kad įtariamoji, kuri įvykio vietoje atsisakė tikrintis blaivumą, uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
