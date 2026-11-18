Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), apdovanojimas skirtas už reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę, transatlantinius ryšius ir bendradarbiavimą saugumo bei gynybos srityse, už nuoseklias pastangas stiprinant JAV karinį buvimą Lietuvoje.
„Pažinau Jus nuo pat Jūsų tarnybos Lietuvoje pradžios. Jūs atvira širdimi ir savo profesiniu išmanymu visuomet siekėte geriausių rezultatų mūsų dvišaliuose santykiuose“, – kalbėjo apdovanojimą įteikdamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
K. McDonald JAV ambasadorės Lietuvoje pareigas pradėjo eiti 2024 metų sausį.
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