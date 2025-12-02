Jakštys nuteistas trečią kartą dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo

Už trijų jaunesnių nei 16 metų moksleivių tvirkinimą kauniečiui skirta 1 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Ši bausmė subendrinta su nuosprendžiu kitoje byloje ir paskirta galutinė 4 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo, pranešė teismas,
Jeigu nuosprendis įsiteisės, tiek laiko nuteistasis turės praleisti kalėjime, lygtinis paleidimas nuteistiesiems už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius netaikomas.
Trims nukentėjusiesiems jis turės iš viso sumokėti 8 tūkst. eurų.
R. Jakštys nuo praėjusių balandžio 8 dienos Pravieniškių kalėjime atlieka teismo jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Dar kitoje byloje, susijusioje su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu, jis jau yra atlikęs arešto bausmę.
Trečia byla
Kauno apylinkės teismas dabar išnagrinėjo jau trečią R. Jakščio bylą, susijusią su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti užsienyje.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui šioje byloje buvo pareikšti kaltinimai dėl trijų nusikalstamų veikų, už kurias gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
„Nors kaltinamasis teigė, kad jis nesuvokė savo elgesio neteisėtumo ir neleistinumo pobūdžio, t. y. nesuvokė, kad tvirkino nepilnamečius, tačiau tokie jo paaiškinimai vertintini kaip jo gynybinė versija, siekiant sušvelninti savo atsakomybę. Pažymėtina, jog duomenų, kad kaltinamasis negalėtų tinkamai suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti, byloje nenustatyta. O tai, kad kaltinamasis suvokė pasielgęs netinkamai, neleistinai patvirtina ir siekis atsiprašyti“, – paskelbė teismas.
Nuosprendyje rašoma, kad kaltinamojo veikimo būdas – siekis užmegzti ryšį būtent su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, sudarant sėkmingo, įtakingo jauno žmogaus įvaizdį, melagingai prisistatant kaip dirbantį garsiose įmonėse, kontrolė ir manipuliacija, priešingai, rodo, jog kaltinamasis suvokė, kas nepilnamečiams daro įspūdį, kaip įgyti jų pasitikėjimą, suvokė, kad nepilnamečiai yra pažeidžiamesni, nėra pakankamai brandūs ir patyrę atskirti tinkamą elgesį nuo netinkamo, ir tuo naudojosi.
„Be to, kaltinamojo veikimo schema – pirma įgyti nepilnamečių pasitikėjimą susirašinėjant sėkmės, savęs tobulėjimo, karjeros temomis, tokiu būdu užmegzti ryšį, o po to pereiti prie intymių vietų lietimo, apnuoginto lytinio organo nuotraukų siuntimo rodo, jog kaltinamasis norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia“, – paskelbė teismas.
2024 metų balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą jam skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą.
