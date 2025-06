Įvertino Putino kalbas ir veiksmus Ukrainoje: „Tai karas ne dėl teritorijų“

„Kai žmonės stebi karą Ukrainoje, jie klausia: kas jame naujo, ar tai senas karas, kuris vėl kariaujamas taip, kaip žmonės jį kariavo dėl teritorijos, kuri buvo viena iš labiausiai sunaikintų Europoje per Antrąjį pasaulinį karą?“, – tarptautinėje Andrejaus Sacharovo konferencijoje „Pulling Back from the Abyss“ Vilniuje kalbėjo I. Krastevas.

Visgi, anot politologo, kare svarbiausios ne teritorijos. Kaip pasakoja I. Krastevas, atlikti tyrimai parodė kai ką įdomaus: stebint radikalių kariųjų partijų iškilimą Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir kaip karą pateisina Rusija bei jos sąjungininkės, išryškėja kita problema.

„Pamatysime, kokią didelę svarbą turi nerimas dėl demografijos“, – pabrėžė politologas.

Jo teigimu, valstybių populiacijos stipriai mažėja ir tai artimiausiu metu nesikeis. Rusijoje situacija ypač kritinė: imigracija, visuomenės senėjimas, alkoholizmas ir kiti veiksniai mažina gyventojų skaičių, tad ne be priežasties Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kalba apie rusų tautos didinimą.

Tačiau Rusijos valdžia, anot I. Krastevo, nesugeba spręsti demografinių problemų.

„Aš taip sakau, nes skaičiau daug V. Putino kalbų iki 2022 m., kai prasidėjo invazija į Ukrainą. Jūs nustebsite, kiek kartų prezidentas kalbėjo apie tai. 2011 m., atsižvelgiant į tuometinę situaciją, buvo prognozuojama, kad pasaulyje bus 500 mlrd. rusų, kai dabar iš esmės yra 145 mln.“, – kalbėjo I. Krastevas.

Bulgarų politologas apie karą Ukrainoje: „Tai karas ne dėl teritorijų“

Taigi, kaip aiškina ekspertas, egzistuoja baimė, kad pasaulyje nebeliks pakankamai rusų.

„Paaiškinu vieną iš pagrindinių karo Ukrainoje ypatybių. Tai karas ne dėl teritorijų. Tai karas dėl žmonių“, – akcentavo I. Krastevas.

Vienas iš politologo pateiktų pavyzdžių – vaikų grobimas iš Ukrainos. I. Krastevas tai palygino su karais tarp Šiaurės Amerikos genčių, kuomet viena gentis, kurioje mažėja žmonių, užpuola kitą.

„Mes mokomės grobti vaikus, nes bandome pakeisti demografinę krizę, kurią turime“, – apibendrino I. Krastevas.

Politologas nesiryžta vertinti, kas laukia Rusijos populiacijos, tačiau pabrėžia, kad dabartinė situacija yra neįprasta.

„Aš nežinau, kas rusų populiacijos laukia ateityje, bet bandau atkreipti dėmesį į šį demografinį nerimą. Jo poveikis, kilęs iš šalies vidaus ir užsienio politikos, yra kai kas naujo ir labai specifiško, ką mes matome Rusijos ir Ukrainos kare“, – reziumavo I. Krastevas.